Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata por darse un beso públicamente.

Por esta razón, la expareja de Juanda Caribe generó una ola de opiniones tras una contundente decisión que hizo frente al nuevo ciclo en el que está en su vida y sorprendió con un reciente video que compartió en sus redes.

¿Cuál fue la sorprendente decisión que tomó Sheila Gándara?

En las últimas semanas, Sheila tomó una importante decisión con respecto a su aspecto físico, pues, se realizó una serie de intervenciones, las cuales ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores.

¿Cuál fue la radical decisión que tomó Sheila Gándara? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Sheila compartió un curioso video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 700 mil seguidores en la que mostró el nuevo proceso por el que está atravesando a nivel emocional.

En el video se evidencia que a raíz de su separación con Juanda Caribe, el padre de su hija Victoria, aprovechó la oportunidad para realizarse una serie de procedimientos para lucir un mejor aspecto.

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A un mes de su procedimiento, Sheila ha tomado por sorpresa a todos los internautas, en especial, por mostrar cómo luce actualmente y revelar que, en la actualidad, nadie nota una faja que ha tenido que utilizar durante su recuperación.

¿Cuál fue el detalle que confirmó la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Hace pocos días, los seguidores de Juanda Caribe, finalista de La casa de los famosos Colombia, se sorprendieron tras un video que se compartió en redes sociales en el que se besó públicamente con Mariana Zapata.

También se refleja que Mariana aprovechó el momento para manifestarle todo su cariño junto a unas románticas palabras, diciéndole “te amo”.

Así se confirmó la relación entre Sheila y Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

En medio del video que circuló en las redes sociales y el reciente vio que compartió Juanda Caribe, se comprueba que hay una relación entre ambos famosos.

Aunque por el momento Juanda ni Mariana han confirmado tener una relación, su reciente beso y la cercanía que se ha visto reflejada entre ambos, comprobaría la química que hay entre ambos.