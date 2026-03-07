Este viernes 3 de julio se llevará a cabo uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol tras el próximo partido que la Selección Colombia llevará a cabo con el equipo de Ghana.

Por ello, los internautas han generado una ola de comentarios en las redes sociales acerca del nombre de Antoine Semenyo, el delantero de Ghana que ha acaparado la atención. Así también, el nombre de su pareja ha sorprendido con al ser vista en varios partidos del Mundial 2026.

¿Quién es la bella pareja de Antoine Semenyo, el reconocido futbolista de Ghana?

En la actualidad, Antoine Semenyo ha desatado todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales no solo por ser uno de los delanteros más destacados de Ghana, sino también, por la aparición de su bella novia.

¿Quién es Antoine Semenyo, el delantero de Ghana? | AFP: Kevin C. Cox

La novia de Antoine, el temido jugado de la Selección de Ghana por su gran talento en el balón es Jordeen Buckley, una reconocida creadora de contenido digital y modelo.

En la actualidad, Jordeen cuenta con más de 100 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que fue vista en uno de los últimos partidos que tuvo Ghana.

En la publicación de Jordeen uno de los detalles que más ha tomado por sorpresa a los hinchas del fútbol fue al llevar puesta la camisa de Semenyo, uno de los mejores futbolistas que tiene Ghana en la actualidad.

También, el delantero extremo comentó la publicación de la creadora de contenido digital, expresándole todo su cariño por todo lo que han vivido durante su relación.

¿A qué hora y en dónde se transmitirá el partido de la Selección Colombia y Ghana?

El Canal RCN transmitirá el partido de la Selección Colombia y Ghana en el horario de las 8:30 p.m. en el que los hinchas se sorprenderán con todos los detalles que se llevarán a cabo en el partido.

¿A qué hora será el partido de Colombia y Ghana? | AFP: Roberto Schmidt

Desde luego, uno de los partidos más importantes tanto para Ghana como para Colombia se llevarán a cabo este viernes, en especial, porque el ganador del partido obtendrá su pase directo a los octavos del final.

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Así también, se ha revelado que el rival que enfrentaría la Selección Colombia o Ghana sería con Suiza el próximo martes.

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