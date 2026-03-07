Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol está por llegar, pues la Selección Colombia se enfrentará con el equipo de Ghana.

Desde luego, ambos equipos demostrarán sus múltiples habilidades dentro de la cancha para asegurar su pase directo a los octavos de final.

¿A qué hora iniciará el partido de Colombia vs Ghana?

El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio en el horario de las 8:30 p.m., pues, los hinchas se encuentran bajo la expectativa de conocer los resultados del esperado partido.

¿A qué hora será el partido de Colombia y Ghana? | AFP: Melo Moreira y Cole Burston

Así también, los internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales no solo por la expectativa del partido, sino también, por las distintas predicciones circuladas en redes frente al partido.

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¿Dónde se podrá ver en directo la transmisión del partido entre Colombia y Ghana?

El partido será transmitido a través de la pantalla del Canal RCN, pues la previa iniciará antes del esperado encuentro.

En caso de que quieras conectarte con el partido, también, podrás verlo a través de la aplicación digital del Canal RCN, la cual funciona para los dispositivos de Android y Apple.

Por esta razón, no te puedes perder uno de los encuentros deportivos más esperados por parte de los hinchas del fútbol, pues, hoy conocerán los equipos que se enfrentarán en los octavos de final.

¿Qué ocurre si la tricolor gana o empata con Ghana en los 16avos?

Desde que los respectivos equipos clasificaron a los 16avos, la selección que anote el máximo número de goles, asegura su pase directo a los octavos de final.

Esto ocurriría si Colombia obtiene el triunfo o la derrota. | AFP: Juan Mabromata

En caso de que la Selección Colombia gane, clasificaría a los octavos de final en el Mundial 2026.

En caso de que la Selección Colombia pierda con el equipo de Ghana, sería eliminada del Mundial 2026.

Por su parte, los hinchas colombianos han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el resultado de ambos equipos.

Esta vez, el partido se llevará a acabo en el Arrowhead Stadium de Kansas City en Estados Unidos y los hinchas podrán ser testigos de todos los detalles que se llevarán a cabo en el partido.