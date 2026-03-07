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¿Cuánto costaban las boletas para ver a Colombia vs. Ghana en Kansas City? Estas eran las cifras

Las exorbitantes cifras que pagaron algunos hinchas para ver Colombia vs. Ghana en Kansas City.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Conozca cuánto costaban las entradas para ver a Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026
Estos eran los precios de las boletas para el partido entre Colombia y Ghana en Kansas City. (Fotos: AFP y Freepik)

Quedan pocas horas para el esperado encuentro de la Selección Colombia contra Ghana en el Kansas City Stadium, de Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Mientras miles de seguidores ya se preparan para alentar desde Colombia, otros viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo en las tribunas del Kansas City Stadium.

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En la plataforma de StubHub, los hinchas compraron sus boletas para las diferentes localidades de este encuentro del Mundial 2026.

El valor de las boletas cambiaba según la ubicación dentro del estadio. Los precios iban desde aproximadamente 3,5 millones de pesos colombianos hasta cerca de 12,9 millones de pesos, dependiendo de la zona elegida por cada aficionado.

Conozca cuánto costaban las entradas para ver a Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026
Estos eran los precios de las boletas para el partido entre Colombia y Ghana en Kansas City. (Foto: AFP)

Entre más arriba estaban ubicadas las sillas, los precios rondaban entre los 3 y 4 millones de pesos, mientras que las localidades más cercanas al campo de juego variaban entre los 7 y 8 millones de pesos.

El compromiso se disputará en el Kansas City Stadium, escenario que durante el resto del año es conocido como el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y que fue adaptado para albergar varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estadio cuenta con capacidad para más de 76.000 espectadores. Para el Mundial fue acondicionado con césped natural para el desarrollo del Mundial.

¿Cuánto costaba ir a Kansas para ver a Colombia en el Mundial?

Además del valor de la entrada, quienes viajaron para ver a la Selección Colombia también asumieron otros costos para su estadía en Kansas City.

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De acuerdo con los valores aproximados para permanecer en la ciudad, un aficionado podría invertir desde 10 millones de pesos colombianos fuera de la boleta de ingreso.

Conozca cuánto costaban las entradas para ver a Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026
Estos eran los precios de las boletas para el partido entre Colombia y Ghana en Kansas City. (Foto: AFP)

Dentro de ese presupuesto se contemplaban vuelos de ida y regreso cercanos a 3,7 millones de pesos, hospedaje un costo aproximado de 3 millones de pesos, además de alimentación, transporte y otros gastos personales, que podían ser 1,5 millones de pesos.

El partido entre Colombia y Ghana comenzará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y también podrá seguirse desde el país a través de Canal RCN y apps del Canal.

 

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