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Esta fue la curiosa reacción del hermano de Lamine Yamal que se convirtió en meme

Keyne se convirtió en tendencia tras aparecer en las pantallas al gritar con emoción el tercer gol que España anotó frente a Austria.

SuperLike Por: Laura Pineda
Lamine Yamal con su hermano Keyne.
Keyne se volvió tendencia por su icónica reacción en el Mundial 2026 (FOTO POR LLUIS GENE / AFP).

España se llevó la victoria cuando se disputaba su lugar en el Mundial 2026 para pasar a los octavos de final y lo logró con un 3-0 frente a la selección de Austria.

La fanaticada tuvo todo tipo de reacciones en las tribunas, pero lo que llamó más la atención fue la reacción del hermano menor de Lamine Yamal, Keyne. Pues él celebró el tercer gol de la selección con tanta emoción que se volvió viral en redes sociales.

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Lamine y su hermano
Muchos internautas se identificaron con Keyne al celebrar la victoria de España (FOTO POR LLUIS GENE / AFP).

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¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?

Keyne es hermano del extremo derecho de la selección de España, Lamine Yamal. El pequeño se encontraba alentando a su hermano desde las tribunas con su mamá, Sheila Ebana. Keyne tiene tres años y desde ya, apoya a su hermano en sus partidos del Mundial y de la Eurocopa.

Además, lo ha acompañado en otras ocasiones como en la ceremonia del Balón de Oro en París en el 2024.

Lamine Yamal con su familia
El pequeño de tres años se convirtió en toda una celebridad tras celebrar el tercer gol de España (FOTO POR LLUIS GENE / AFP).

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¿Cómo fue el momento en que el hermano de Lamine Yamal llamó la atención?

Las cámaras captaron a Keyne que se encontraba festejando el doblete realizado por el delantero Mikel Oyarzabal durante el minuto 89. Keyne estaba tomado de las manos de su mamá y celebró el gol con un gran grito en el que decía ¡Vamos!

Este gol marcó la victoria de España pues logró clasificar a los octavos de final. Sin embargo, Austria quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El momento se esparció en segundos en las redes sociales, pues su reacción fue tan genuina que los internautas quedaron impactados por la euforia del pequeño hacia el triunfo de la selección española. Además, el momento causó risas entre los internautas por la exagerada gesticulación del niño al momento de cantar el gol.

Algunos memes dicen que Keyne representa a todos frente al gol de España.

Además, ha aparecido en otras fotos en redes sociales junto a su hermano, Lamine Yamal, y su novia la creadora de contenido Inés García.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre su hermano en una conferencia de prensa?

Durante la rueda de prensa el extremo derecho del equipo español habló sobre la alegría que siente al ver a sus familiares compartiendo un momento tan importante en su carrera como lo es el Mundial 2026.

Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre ... viviendo la vida que siempre he soñado.

También habló sobre lo mucho que quiere a su hermano y la relación tan cercana que tiene con él.

Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy muy enamorado de él

El siguiente partido al que se enfrentará España será contra Portugal el lunes 6 de julio en el estadio de Dallas.

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