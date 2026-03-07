El partido entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la jornada, no solo por el resultado en la cancha, sino por un hecho protagonizado por un aficionado que intentó llegar hasta Cristiano Ronaldo.

El encuentro enfrentó a dos selecciones con grandes figuras del fútbol mundial y con un objetivo en común: seguir en la competencia y mantener el sueño de levantar la Copa del Mundo.

Al final, Portugal consiguió la victoria y avanzó a los octavos de final, mientras que Croacia quedó eliminada del torneo.

Hincha burló la seguridad para llegar hasta Cristiano Ronaldo en pleno partido (Foto Alex Slitz / AFP)

¿Qué sucedió con el joven hincha que intentó entrar a la cancha para ver a Cristiano Ronaldo?

Por medio de redes sociales comenzó a hacerse viral un video en el que se observa a un joven aficionado saltar desde las graderías e invadir el terreno de juego durante el partido.

En las imágenes se puede ver cómo el hincha logra esquivar una de las vallas de seguridad y empieza a correr por toda la cancha mientras varios miembros del personal intentan detenerlo.

Su objetivo era llegar hasta Cristiano Ronaldo, quien en ese momento ya había sido sustituido y se encontraba sentado en el banco de suplentes de Portugal.

El joven atravesó gran parte del campo e incluso pasó cerca de varios jugadores antes de acercarse a la zona donde estaba el delantero portugués.

Sin embargo, no logró cumplir su objetivo. Los guardias de seguridad lo alcanzaron pocos metros antes de llegar hasta Cristiano Ronaldo y lo retiraron del terreno de juego.

En el video también se observa cómo algunos compañeros del delantero se levantan del banco de suplentes para protegerlo mientras el aficionado corría hacia esa zona.

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¿Cuál es la consecuencia de entrar a la cancha durante un partido?

Invadir el terreno de juego durante un partido oficial puede traer serias consecuencias para los aficionados.

Dependiendo de la legislación del país donde se dispute el encuentro y del reglamento de la competencia, las sanciones pueden incluir multas económicas que alcanzan los 2.500 dólares, además de la expulsión inmediata del estadio.

A esto también se suma la cancelación del ingreso para el resto del torneo y, en algunos casos, el arresto y cargos penales por ingresar sin autorización a una zona restringida.