¿Cuánto cuestan los exclusivos bolsos de la esposa de Luis Díaz? Sus lujos en el Mundial causan furor

Este viernes 3 de julio, la Selección Colombia disputará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026cuando enfrente a Ghana por los dieciseisavos de final.

Mientras los aficionados esperan el compromiso que definirá el futuro de la Tricolor, otra persona también ha llamado la atención durante las últimas semanas: Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, quien ha sido protagonista por los exclusivos bolsos de lujo que ha lucido en las tribunas.

¿Qué bolsos de lujo ha lucido Gera Ponce durante el Mundial 2026?

La barranquillera ha acompañado a Luis Díaz en varios encuentros del Mundial y cada aparición capta la atención entre los seguidores, quienes no solo se fijan en sus atuendos, sino también los accesorios que luce durante los partidos.

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Uno de los bolsos que más ha dado de qué hablar es un Hermès Kelly que usó y el cual es de tonos negro y azul.

Este bolso es considerado uno de los diseños más exclusivos de la reconocida firma francesa y, según estimaciones realizadas por expertos en moda, podría tener un valor cercano a los 123 millones de pesos colombianos.

A esta colección también se suman bolsos de reconocidas marcas internacionales como Chanel, Louis Vuitton, Dior y Bottega Veneta, que suelen también estar presentes en las publicaciones que comparte la esposa del jugador colombiano.

Entre las piezas más comentadas también aparece un Mini Lady Dior, accesorio que utilizó durante uno de los partidos de la Selección Colombia y cuyo precio ronda los 5.000 dólares, es decir, poco más de 21 millones de pesos colombianos.

¿Por qué Geraldine Ponce se convirtió en referente de moda durante el Mundial?

También se ha conocido que algunos modelos de Chanel pueden superar los 26 millones de pesos, mientras que diseños de Bottega Veneta alcanzan valores cercanos a los 18 millones de pesos colombianos.

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Desde que Luis Díaz se trasladó a Alemania tras su llegada al Bayern Múnich, Geraldine Ponce también ha fortalecido su imagen pública.

Luis Diaz se pronunció sobre el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En varias oportunidades la esposa del jugador se ha convertido en un referente de moda pues combina prendas casuales, camisetas de la Selección Colombia y accesorios de reconocidas casas de moda.