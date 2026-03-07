Desde hace varias semanas, el nombre de Mhoni Vidente se ha convertido en tendencia tras las múltiples predicciones que ha compartido frente a los resultados de los partidos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026.

Por esta razón, Mhoni hizo un contundente análisis frente a los dos equipos que podrían llegar a la final, evaluando los equipos que ya han sido clasificados en los octavos de final.

¿Cuáles equipos llegarían a la final, según una reciente predicción de Mhoni?

En las últimas horas, un video compartido por Mhoni se ha viralizado por parte de los hinchas del fútbol tras un nuevo pronóstico que compartió frente a los dos equipos que podrían llegar a la final.

Esta fue la nueva predicción que hizo Mhoni sobre el Mundial 2026. | Foto creada con IA

Por esta razón, Mhoni fue clara expresando que la Selección de España ha demostrado ser una de las que podrían encontrarse en la final junto a Argentina, pues, Mhoni expresó lo siguiente en un video que se ha viralizado en las redes sociales:

“España la va a tener un poco más fácil y Argentina definitivamente es uno de los candidatos con gran probabilidad a ser finalistas y traerá muy buena suerte en el Mundial 2026, pero en este punto, siento que España le podría ganar”, agregó Mhoni.

Con base en esto, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa acerca de cuál será el equipo que podría llegar a la final en el Mundial 2026.

¿Cuáles ha sido algunas de las teorías que ha compartido Mhoni sobre la Selección Colombia?

Así también, Mhoni ha generado una ola de comentarios en las redes sociales sobre las distintas predicciones que ha compartido frente a la Selección Colombia, la cual clasificó a los octavos de final.

Una de las recientes predicciones que compartió Mhoni fue acerca de que uno de los equipos que más tomará por sorpresa a los espectadores del Mundial 2026 será la tricolor y México.

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¿Cuándo se conocerá el resultado del partido entre Colombia y Ghana?

Este viernes 3 de julio, la Selección Colombia se enfrentará con Ghana y ambos equipos lucharán por quedar en octavos de final.

¿Cuándo será el partido de la Selección Colombia? | AFP: Melo Moreira

Si la tricolor gana, su próximo rival sería contra la Selección de Suiza, pues, sería uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol.