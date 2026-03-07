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Este es el Trionda, el balón inteligente del Mundial 2026 que tanto debate ha causado

El balón cuenta con IA y sensores que pueden detectar datos 500 veces por segundo y envían la información al VAR en tiempo real.

SuperLike Por: Laura Pineda
Balón del Mundial 2026
Este es el balón inteligente de la Copa Mundial del Fútbol 2026 (FOTO POR EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

El balón Mundial de la FIFA, el Trionda, se ha convertido en un tema llamativo para los fanáticos no solo por su diseño visual, sino por la tecnología que trae incorporada pues cuenta con un sensor de movimiento de última generación que proporciona información de cada elemento y la envía al VAR en tiempo real.

El balón Trionda
El balón funciona con la tecnología de 'Adidas Connected Ball' y se conecta con el VAR (FOTO POR AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

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¿Cómo es el Trionda, el balón inteligente del Mundial 2026?

El balón funciona con la tecnología de 'Adidas Connected Ball', es decir balón conectado. Pues cuenta con un chip que detecta movimientos con una frecuencia de 500 Hz y que envía todos estos datos al sistema del árbitro asistente (VAR) al instante. Esta funcionalidad le permite al VAR revisar jugadas difíciles de detectar por el ojo humano y que pueden ser relativas como las fuera de lugar.

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Balón inteligente del Mundial
El balón envía todos los datos que recopila al sistema del árbitro asistente (VAR) al instante (FOTO POR ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

¿El Trionda habría detectado la jugada anulada del equipo de Croacia?

Portugal se llevó la victoria y su posición en octavos de final al derrotar a Croacia en un partido 2-1. Sin embargo, Croacia marcó otro gol que fue anulado en el último minuto por el árbitro Espen Eskås. El noruego tomó la decisión de acuerdo con lo que detectó el sensor de el Trionda.

Josko Gvardiol anotó el gol de empate 2-2. Sin embargo, el delantero de Croacia Igor Matanovic habría apenas rozado la pelota con el cabello antes de que llegara al goleador. Esto generó mucha confusión y el árbitro mando a revisar la jugada ante el VAR. El balón inteligente detectó que el gol no era válido por este leve acercamiento.

Por consecuente el árbitro anuló el gol y Croacia no logró pasar a octavos de final y perdió su lugar en el Mundial 2026. La decisión desató todo tipo de comentarios y en general indignación por parte de la fanaticada de Croacia, pues este toque fue casi imperceptible para ellos.

Muchos internautas se preguntan hasta qué punto la tecnología mejorará o empeorará este tipo de decisiones que pueden ser relativas dependiendo de la perspectiva de cada uno.

 

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