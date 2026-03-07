Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este es el futbolista de la Selección Colombia que compartió cancha con Maluma

Un futbolista de la Selección Colombia ha llamado la atención en redes sociales tras conocerse que compartió cancha con Maluma.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Este es el futbolista de Colombia que compartió cancha con Maluma
Este es el futbolista de Colombia que compartió cancha con Maluma. (Foto izquierda: ULISES RUIZ / AFP | Foto derecha: Giorgio Viera/AFP)

En medio de la fiebre por el Mundial 2026, muchos aficionados al fútbol han quedado sorprendidos al descubrir cuál es el futbolista de la Selección Colombia que, hace algunos años, compartió cancha con el cantante Maluma.

Artículos relacionados

¿Quién es el futbolista que compartió cancha con Maluma hace unos años?

El futbolista de la Selección Colombia que compartió cancha con Maluma hace algunos años es Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero en la Copa América 2024
Juan Fernando Quintero y Maluma compartieron cancha hace unos años. (Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

Ambos coincidieron cuando eran jóvenes y formaban parte de los procesos de formación en el fútbol antioqueño, una etapa en la que también nació la amistad que conservan hasta la actualidad.

Con el paso del tiempo, sus caminos profesionales fueron distintos, pero mantuvieron una relación cercana y de apoyo mutuo.

Esa amistad ha quedado reflejada en varias ocasiones, ya que ambos suelen intercambiar mensajes en redes sociales e incluso se han reunido para entrenar y jugar partidos recreativos.

Artículos relacionados

¿Por qué Maluma no siguió su carrera en el deporte?

Maluma dejó de lado su sueño de convertirse en futbolista profesional cuando tenía 15 años para enfocarse por completo en la música.

Maluma en los American Music Awards 2026
Maluma decidió dedicarse a la música y dejar a un lado su sueño de ser futbolista profesional. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

En ese momento decidió que quería dedicar todos sus esfuerzos a desarrollar su carrera artística, una apuesta que terminó cambiando su vida.

El cantante llegó a jugar en las divisiones menores de Atlético Nacional y de La Equidad, pero compaginar los entrenamientos, el colegio y sus primeros proyectos musicales se volvió cada vez más difícil.

Finalmente, optó por seguir el camino de la música, donde alcanzó el éxito internacional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el último encuentro entre Maluma y Juan Fernando Quintero?

El más reciente encuentro entre Maluma y Juan Fernando Quintero ocurrió en la previa del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El cantante visitó la concentración del equipo para desearles éxito antes del inicio del torneo.

Durante ese momento, ambos protagonizaron un emotivo abrazo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El gesto fue ampliamente compartido por los aficionados, quienes destacaron la amistad que han mantenido desde que compartieron cancha durante su juventud.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yerson promete lujoso regalo a seguidor si gana Colombia ante Ghana Yeferson Cossio

Yeferson Cossio promete un lujoso regalo a un seguidor si gana Colombia ante Ghana: ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio causó revuelo en redes al revelar que regalará un lujoso premio a un seguidor si Colombia gana ante Ghana hoy.

¿Alexa Torrex habló sin querer de su embarazo? Alexa Torrex

¿Alexa Torrex confirmó su embarazo? El video que desató rumores tras lo dicho por Yina Calderón

Un video de Alexa Torrex desató rumores tras la inesperada revelación que hizo Yina Calderón sobre el embarazo de una famosa.

¿Alexa Torrex espera un bebé? Yina Calderón hizo revelación y dejó a todos con dudas Yina Calderón

Yina Calderón soltó inesperada bomba sobre otra famosa embarazada, ¿es Alexa Torrex?

Yina Calderón destapó que hay otra famosa en estado de embarazo y de una relacionaron con Alexa Torrex.

Lo más superlike

Juan Guillermo Cuadrado reapareció con la Selección Colombia antes del partido: esto se sabe Mundial de fútbol

Juan Guillermo Cuadrado fue visto saliendo al entrenamiento de la Selección Colombia: ¿jugará?

El histórico jugador fue visto junto a la Tricolor antes del duelo con Ghana. Su presencia despertó ilusión entre los hinchas.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium