En medio de la fiebre por el Mundial 2026, muchos aficionados al fútbol han quedado sorprendidos al descubrir cuál es el futbolista de la Selección Colombia que, hace algunos años, compartió cancha con el cantante Maluma.

¿Quién es el futbolista que compartió cancha con Maluma hace unos años?

El futbolista de la Selección Colombia que compartió cancha con Maluma hace algunos años es Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero y Maluma compartieron cancha hace unos años. (Foto: Carmen Mandato/Getty Images/AFP)

Ambos coincidieron cuando eran jóvenes y formaban parte de los procesos de formación en el fútbol antioqueño, una etapa en la que también nació la amistad que conservan hasta la actualidad.

Con el paso del tiempo, sus caminos profesionales fueron distintos, pero mantuvieron una relación cercana y de apoyo mutuo.

Esa amistad ha quedado reflejada en varias ocasiones, ya que ambos suelen intercambiar mensajes en redes sociales e incluso se han reunido para entrenar y jugar partidos recreativos.

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¿Por qué Maluma no siguió su carrera en el deporte?

Maluma dejó de lado su sueño de convertirse en futbolista profesional cuando tenía 15 años para enfocarse por completo en la música.

Maluma decidió dedicarse a la música y dejar a un lado su sueño de ser futbolista profesional. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

En ese momento decidió que quería dedicar todos sus esfuerzos a desarrollar su carrera artística, una apuesta que terminó cambiando su vida.

El cantante llegó a jugar en las divisiones menores de Atlético Nacional y de La Equidad, pero compaginar los entrenamientos, el colegio y sus primeros proyectos musicales se volvió cada vez más difícil.

Finalmente, optó por seguir el camino de la música, donde alcanzó el éxito internacional.

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¿Cuál fue el último encuentro entre Maluma y Juan Fernando Quintero?

El más reciente encuentro entre Maluma y Juan Fernando Quintero ocurrió en la previa del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El cantante visitó la concentración del equipo para desearles éxito antes del inicio del torneo.

Durante ese momento, ambos protagonizaron un emotivo abrazo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El gesto fue ampliamente compartido por los aficionados, quienes destacaron la amistad que han mantenido desde que compartieron cancha durante su juventud.