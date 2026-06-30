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Juan Fernando Quintero sorprende con emotiva promesa a un pequeño hincha: así fue el momento

Juan Fernando Quintero conmovió en redes sociales al protagonizar un emotivo momento junto a un pequeño hincha que le hizo una petición.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juan Fernando Quintero en el terreno de juego durante un partido.
El noble gesto de Juanfer Quintero con un pequeño hincha. Foto | Carmen Mandato.

La Copa Mundial 2026 sigue dejando momentos memorables para los aficionados, uno de ellos tuvo lugar recientemente a las fueras de uno de los estadios en donde se disputan los encuentros deportivos y fue protagonizado por el futbolista Juan Fernando Quintero, esto luego de que tuviera un noble gesto con un hincha.

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¿Cuál fue el noble gesto de Juan Fernando Quintero con un pequeño hincha?

De acuerdo con un video en el que quedó registrado el emotivo momento, todo se dio luego de que el pequeño fan se acercara para saludarlo y hacerle una petición con la ilusión de que pudiera ser escuchado.

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"¿Qué necesita? ¿Que le firmen la camiseta todos o qué? déjemela, yo se la hago firmar y se pone la de la mamá", son las palabras que se pueden escuchar en los primeros segundos de la grabación.

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Posteriormente, el jugador de la Selección Colombia, procede a pedirle a uno de sus acompañantes que guarden la camiseta del menor para poder cumplirle el sueño de que pueda ser firmada por los integrantes del combinado nacional, "Guardemos esta camiseta para hacerla firmar de todos", mencionó Quintero.

Esposa de Juanfer Quintero en el Mundial 2026
Juan Fernanda Quintero sorprendió a hincha con noble gesto /AFP: Luis ACOSTA

¿Qué hizo Juanfer Quintero con un pequeño aficionado en el Mundial 2026?

Tras recibir la camiseta de la tricolor en sus manos, Juanfer, como es conocido, se comprometió con el joven en lograr que la prenda sea firmada por sus compañeros, quienes seguramente estarán completamente complacidos de cumplirle el sueño al menor, "yo la hago firmar, yo se la cuido", le reiteró.

Como era de esperarse, el gesto del antioqueño generó una ola de reacciones en redes sociales, en donde los internautas enviaron amorosos mensajes destacando la humildad del deportista y reiterando todo el cariño que siente hacia él.

"Por eso te amamos @juanferquinterop , eres un crack dentro y fuera de la cancha", "Qué hermoso, qué humildad", "Qué grande Juanfer. Resolviendo tanto dentro como fuera de la cancha", "Merece ser titular, es un crack dentro y fuera", "Definitivamente este hombre es bello", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, el mediocampista sigue conquistando corazones debido a su participación en el Mundial, pues no solo ha demostrado ser una ficha clave en el equipo de Néstor Lorenzo, sino también su gran humanidad, esa misma que desde hace años le ha permitido ganarse el amor y el respeto de los hinchas.

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