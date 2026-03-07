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Yina Calderón soltó inesperada bomba sobre otra famosa embarazada, ¿es Alexa Torrex?

Yina Calderón destapó que hay otra famosa en estado de embarazo y de una relacionaron con Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Alexa Torrex espera un bebé? Yina Calderón hizo revelación y dejó a todos con dudas
¿Yina Calderón reveló sin querer el embarazo de Alexa Torrex? (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de publicar un video en el que afirmó que otra famosa también estaría esperando un bebé.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la famosa que estaría embarazada?

La empresaria de fajas y creadora de contenido, conocida por hablar sin filtro, aseguró que ya estaba confirmado que había otra embarazada.

Cabe recordar que anteriormente habló del embarazo de Karina García, situación que terminó siendo cierta y, además, aseguró que el bebé que de Kris R es un niño. También pasó cuando afirmó que Manuela QM estaba embarazada de Blessd.

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Yina Calderón recientemente hizo una transmisión en vivo en la que dijo:

“Sí hay otra embarazada, amor. Sé que está embarazada. Con decirles que cuando yo les diga quién es, ustedes quedan…”, haciendo referencia a que muchos estarían más que sorprendidos cuando revele el nombre.

¿Alexa Torrex espera un bebé? Yina Calderón hizo revelación y dejó a todos con dudas
¿Yina Calderón reveló sin querer el embarazo de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

“Se pasó esta china. Siento que yo le estoy dañando la sorpresa a las embarazadas y me estoy tirando las revelaciones de género, las sorpresas de embarazo”, comentó entre risas, aunque aclaró que por ahora no quiere revelar la identidad.

“Yo quiero cambiar”, añadió. Luego, ante la pregunta de uno de sus seguidores, aseguró que no se trataba de una cantante, sino de una influencer.

A continuación, explicó que primero quería preguntarle a su hermana Leonela y que, dependiendo de lo que ella le respondiera, decidiría si revelaba o no el nombre de la creadora de contenido que, según ella, también estaría en la dulce espera.

¿Por qué dicen que la embarazada es Alexa Torrex tras la declaración de Yina Calderón?

Tras el video, los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios comenzaron a relacionar lo que dijo Yina Calderón con Alexa Torrex.

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Recientemente Yina Calderón entrevistó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien hizo varias confesiones sobre lo que pasó con Tebi Bernal después del reality.

¿Alexa Torrex espera un bebé? Yina Calderón hizo revelación y dejó a todos con dudas
¿Yina Calderón reveló sin querer el embarazo de Alexa Torrex? (Foto: Canal RCN)

Además, en una historia que compartió Alexa, mientras se encontraba reunida con una familiar, comentó que estaban “los dos” visitándola, en el que esta persona la miró con expresión de sorpresa.

Sin duda, los comentarios en redes sociales apuntaron a que la nueva embarazada sería Alexa Torrex.

 

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