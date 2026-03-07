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¿Alexa Torrex confirmó su embarazo? El video que desató rumores tras lo dicho por Yina Calderón

Un video de Alexa Torrex desató rumores tras la inesperada revelación que hizo Yina Calderón sobre el embarazo de una famosa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Alexa Torrex habló sin querer de su embarazo?
Todos apuntan a Alexa Torrex tras el embarazo que reveló Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Luego de las declaraciones de Yina Calderón al revelar que hay otra famosa en embarazo, muchos usuarios comenzaron a compartir un video de Alexa Torrex en el que, según algunos internautas, habría confirmado que estaría en la dulce espera.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la influencer que estaría embarazada?

En una transmisión en vivo, Yina Calderón contó sin filtro que había otra famosa que estaría embarazada y reveló que esperaría a que su hermana Leonela le diera luz verde para contar la identidad de la influencer.

No obstante, ante las preguntas de los seguidores, la empresaria aclaró que no se trataba de una cantante, sino de una influencer.

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Además, se sinceró y reveló que ella siempre termina dañando las revelaciones de género y los embarazos, haciendo referencia a que fue quien contó lo de Karina García y también confirmó que estaría esperando junto a Kris R un niño.

¿Alexa Torrex habló sin querer de su embarazo?
Todos apuntan a Alexa Torrex tras el embarazo que reveló Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, los usuarios empezaron a atar cabos luego de que Yina dijera que era una influencer y porque Alexa Torrex recientemente estuvo con ella en medio de una entrevista en la que habló sobre lo que había pasado con Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia.

“Se pasó esta china”, dijo Yina Calderón en el en vivo al contar sobre el embarazo, además que así la empresaria se refiere a Alexa.

¿Alexa Torrex confirmó sin querer su embarazo tras palabras de Yina Calderón?

En redes sociales compartieron el video donde Yina lanzó su chisme y luego pegaron un fragmento de otro video en el que Alexa aparece junto a una familiar.

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En las imágenes, Alexa la abraza y le dice que estaban de “visita doble”, en el que esta persona la mira con expresión de sorpresa y luego la señora responde: “Hasta mañana se saben las cosas”, por lo que Alexa no puede contener la risa.

¿Alexa Torrex habló sin querer de su embarazo?
Todos apuntan a Alexa Torrex tras el embarazo que reveló Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, el video generó revuelo entre los usuarios y de inmediato empezaron a nombrar a Tebi Bernal. Como bien se conoce los dos influencer tras La casa de los famosos Colombia no quedaron en buenos términos.

 

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