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James Rodríguez no ocultó su emoción al recibir el apoyo de los hinchas de Colombia | VIDEO

El capitán de la Selección Colombia protagonizó un emotivo momento durante el banderazo previo al duelo frente a Ghana.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La emotiva reacción de James Rodríguez al ver a los hinchas de Colombia antes del partido contra Ghana
James Rodríguez no ocultó su emoción al recibir el apoyo de los hinchas de Colombia (Foto Michael Reaves / AFP)

La Selección Colombia volverá a salir a la cancha este viernes 3 de julio para enfrentarse a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un compromiso que definirá si la Tricolor consigue el cupo a los octavos de final.

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Horas antes del encuentro, cientos de colombianos llegaron hasta el hotel de concentración del equipo en Kansas City, Estados Unidos, para realizar un banderazo y brindarles su apoyo a los jugadores antes de uno de los partidos más importantes del campeonato.

El momento quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la reacción del capitán James Rodríguez.

Así reaccionó James Rodríguez al impresionante banderazo de los hinchas de Colombia antes del Mundial
La emotiva reacción de James Rodríguez al ver a los hinchas de Colombia antes del partido contra Ghana (Foto Mike Nowak / AFP)

¿Cómo reaccionó James Rodríguez ante el banderazo de los colombianos en Kansas?

Por medio de redes sociales comenzaron a viralizarse diferentes videos en los que se observa a los jugadores de la Selección Colombia interactuando con los aficionados que se reunieron en las afueras del hotel de concentración.

Los futbolistas salieron a saludar a los seguidores, quienes llevaron banderas, camisetas, trompetas y entonaron cánticos para transmitirles ánimo antes del compromiso frente a Ghana.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de James Rodríguez, quien apareció saludando desde el hotel mientras observaba a toda la hinchada colombiana que lo esperaba.

En las imágenes se puede ver al capitán de la Tricolor visiblemente emocionado mientras levanta la mano para agradecer el apoyo de los aficionados y permanece varios segundos contemplando el ambiente que se vivía en el lugar.

El gesto no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes aseguraron que el futbolista reflejaba nostalgia, orgullo y emoción al ver el respaldo de los colombianos en territorio estadounidense.

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¿A qué hora jugará Colombia vs. Ghana?

a Selección Colombia se enfrentará este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora colombiana) contra Ghana en Kansas City, Estados Unidos, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Si el combinado nacional consigue la victoria, se enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p. m., con la ilusión de seguir avanzando en el campeonato.

La Tricolor espera superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo. Hasta ahora, el recorrido más destacado de Colombia fue en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final.

James Rodríguez protagonizó un emotivo momento con la hinchada colombiana antes del partido contra Ghana
La Selección Colombia jugará hoy viernes 3 de julio a las 8:30 pm (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)
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