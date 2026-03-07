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Valerie Domínguez asegura que su hijo es idéntico al hijo de Shakira, Milan; y esta foto lo probaría

La presentadora publicó una foto de Thiago y Milan y los internautas no tardaron en responder y notar el parecido.

SuperLike Por: Laura Pineda
Shakira y Valerie Domínguez
Comparan al hijo de Valerie Domínguez con hijo mayor de Shakira (Fotos por AFP).

Valerie Domínguez sorprendió con una publicación en la que causó distintas reacciones al compartir un carrusel de fotografías en donde aparece su hijo Thiago con Milan, el hijo mayor de Shakira.

El hijo mayor de Shakira se parece a Thiago, el hijo de Valerie Domínguez, según los fanáticos (FOTO POR APU GOMES / AFP).

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¿Por qué comparan al hijo de Valerie Domínguez con el hijo de Shakira?

A través de su cuenta de Instagram, Valerie Domínguez publicó varias fotografías del momento que compartió con Shakira en su concierto más reciente en Miami, Florida.

Sin embargo, también se encontraba una foto en la que aparecen los dos hijos de las famosas, y hace un comentario sobre la similitud entre los dos. La presentadora y modelo escribió:

Dicen que se parecen y esta foto no ayuda a desmentirlo.

Aunque Thiago Echeverrí, hijo de Valerie Domínguez y Juan David Echeverrí, tiene rasgos parecidos a sus padres, en la foto también se logra ver la similitud que tiene con el hijo mayor de Shakira y Gerald Piqué.

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Shakira e hijos
Milan tiene trece años y le encanta jugar fútbol (FOTO POR APU GOMES / AFP).

¿Quién es el hijo mayor de Shakira que se parece al hijo de Valerie Domínguez?

Se trata de Milan Piqué que actualmente tiene 13 años y se encuentra en la etapa de la adolescencia. El hijo mayor de Shakira nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona y se ha ganado las redes sociales por compartir su afición al fútbol y por su talento artístico y la gran voz que tiene.

Actualmente se encuentra siguiendo los pasos de su padre el exfutbolista, Gerald Piqué, y ha entrenado en diferentes academias juveniles como la de Juventus en Miami. Milan Piqué se ha destacado por ser un goleador innato y ha sido apoyado por sus padres.

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¿Por qué Valerie Domínguez dijo que su hijo se parece a Milan?

Valerie Dominguez y Shakira no solo tienen en común que son barranquilleras y de ascendencia libanesa, sino que además son primas en segundo grado. El padre de Shakira, William Mebarak, es el tío del papá de la exreina, José Manuel Domínguez.

Por lo que Valerie Domínguez afirmó que la similitud entre sus hijos se debe a un parentesco familiar.

 

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