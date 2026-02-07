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Sheila Gándara rompió el silencio tras confirmarse la relación de Juanda Caribe y Mariana: ¿qué dijo?

Sheila Gándara reapareció en redes tras la confirmación de la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sheila Gándara reapareció tras el anuncio del romance de Juanda Caribe y Mariana
Sheila Gándara reapareció tras el anuncio del romance de Juanda Caribe y Mariana. (foto Canal RCN).

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales poco después de que se confirmara la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. Su publicación no tardó en llamar la atención de los internautas, quienes comenzaron a interpretar su aparición en medio del revuelo que ha generado la noticia.

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¿Cómo confirmó Juanda Caribe y Mariana Zapata su relación?

Lo que inició como una amistad cercana dentro de La casa de los famosos Colombia terminó en una relación oficial entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. Durante un reciente evento en Barranquilla que tenía como fin lanzar el video musical en el que trabajaron en conjunto la joven influenciadora aprovechó el momento para tomar el micrófono y agradecer a todos por el apoyo.

Mariana Zapata sorprendió con un “te amo” dedicado a Juanda Caribe
“Te amo, Juanda”: Mariana Zapata sorprendió con una inesperada declaración en pleno evento (Foto Canal RCN)

Sin embargo, esto no fue lo único, ya que en medio de sus palabras lanzó una confesión que tomó a todos por sorpresa: le declaró su amor al barranquillero con un “te amo” y un gran beso, desatando la euforia entre los asistentes.

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De esta manera, Juanda Caribe y Mariana Zapata confirmaron públicamente su relación y compartieron este nuevo momento de su historia frente a quienes los han acompañado desde su paso por el reality.

¿Qué dijo Sheila Gándara tras la confirmación de la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La confirmación de la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata no pasó desapercibida entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. En medio de la atención que despertó el anuncio, Sheila Gándara, expareja del barranquillero y madre de su hija, reapareció en redes sociales con un video que llamó la atención de los internautas.

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Aunque este audiovisual no está relacionado con el anuncio de la pareja de exparticipantes, internautas aprovecharon para preguntarle por medio de la casilla de comentarios qué opinaba al respecto. Sin embargo, la joven influenciadora y modelo no se ha pronunciado al respecto.

Por ahora, Sheila Gándara continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, mientras la relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue generando reacciones entre los seguidores del reality.

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