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Jenny López reapareció tras el fallecimiento de un ser querido: así fue su emotivo regreso

Jenny Lópe decidió abrir su corazón y contar cómo ha afrontado este difícil momento a través de una publicación en sus redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López reapareció con un sentido mensaje tras atravesar la pérdida de un ser querido
Jenny López reapareció con un sentido mensaje tras atravesar la pérdida de un ser querido. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, reapareció en redes sociales luego del fallecimiento de un ser querido. A través de un emotivo mensaje, la cantante abrió su corazón sobre el difícil momento que atraviesa y compartió con sus seguidores cómo ha afrontado esta pérdida, marcando así su regreso a las plataformas digitales tras varios días de ausencia.

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¿Cuál fue la pérdida que afrontó Jenny López, esposa de Jhonny Rivera?

El pasado 24 de junio, Jenny López conmovió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuelito, quien la acompañó durante su boda con Jhonny Rivera, celebrada en febrero de este año.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?
¿Cuál es el importante integrante de la familia de Jenny López que falleció? | Foto: Canal RCN y Freepik

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, la cantante le dedicó un emotivo mensaje de despedida. En él expresó el profundo amor que sentía por su abuelo y les pidió a sus seguidores que oraran por él.

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“Adiós abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso. Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso”

Como resultado, Jenny López decidió alejarse por varios días de las redes sociales para vivir su duelo en privado.

Qué compartió Jenny López al reaparecer en redes tras la muerte de un ser querido?

Su reciente reaparición estuvo acompañada de un emotivo mensaje con el que dejó ver cómo ha afrontado este difícil momento junto a su familia. En sus palabras, destacó que su abuelo fue "un excelente abuelo" y afirmó que ella hizo todo lo posible por ser una buena nieta.

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"Ya estoy un poquito más tranquila, yo siento que las despedidas duelen, pero también yo tengo muchas cosas lindas que agradecerle a mi abuelito en vida... Siento que él fue un excelente abuelo y yo di lo mejor para ser una buena nieta”.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera se viste de luto tras lamentable pérdida familiar: ¿quién?
Jenny López confirmó el doloroso fallecimiento de su abuelo. | Foto: Freepik

Además, reflexionó que el cariño, el agradecimiento y el tiempo con los seres queridos deben demostrarse mientras están presentes, por lo que aseguró que hoy conserva su conciencia tranquila, junto con las enseñanzas y los recuerdos que él le dejó.

“Creo que esa misión se debe cumplir cuando ellos estén vivos, y creo que así fue, entonces tengo mi conciencia tranquila, llena de enseñanzas y lindos recuerdos"

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