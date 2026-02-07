Él es Hernán Gil, el vigilante rescatado que sobrevivió ocho días bajo los escombros en Venezuela

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa dejando historias que han conmovido al mundo.

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Mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos y los daños ocasionados por el desastre, también se han conocido casos de personas que lograron sobrevivir tras permanecer varios días atrapadas bajo los escombros.

La emergencia movilizó a diferentes países, que enviaron ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos y equipos especializados de búsqueda y rescate para apoyar las labores en las zonas más afectadas.

Entre las historias que más ha impactado se encuentra la de Hernán Gil, un vigilante venezolano que fue encontrado con vida después de permanecer ocho días atrapado bajo los restos del edificio donde trabajaba.

La historia de Hernán Gil, el vigilante que sobrevivió ocho días bajo un edificio colapsado (Foto freepik)

¿Quién es Hernán Gil, el vigilante que fue rescatado de los escombros en Venezuela?

Hernán Gil es un vigilante que se encontraba cumpliendo su jornada laboral en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial cuando ocurrieron los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

Según se conoció, el hombre logró refugiarse debajo del escritorio de su puesto de trabajo segundos antes de que parte de la estructura colapsara, una decisión que terminó siendo determinante para salvar su vida.

Su caso llamó la atención de equipos de rescate de distintos países, que unieron esfuerzos durante varios días para intentar localizarlo con vida. En total, más de cien rescatistas participaron en las labores que finalmente permitieron sacarlo con vida de entre los escombros.

Hernán está casado con Gusbimar González y es padre de dos hijos, de 8 y 10 años, quienes durante toda la emergencia permanecieron a la espera de noticias sobre su estado.

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¿Cómo se encuentra Hernán Gil tras ser rescatado?

A medida que avanzaban las labores de rescate, comenzaron a difundirse videos que mostraban cómo evolucionaba la situación del vigilante.

En algunas imágenes se observa que, para mantenerse ocupado y conservar la calma, Hernán dibujaba sobre una superficie mientras esperaba ser rescatado.

Durante el colapso sufrió una lesión en uno de sus ojos; sin embargo, logró mantenerse con vida gracias al apoyo constante de los equipos de rescate, quienes consiguieron suministrarle agua, alimentos y líquidos mediante sondas mientras trabajaban para liberarlo.

Finalmente, después de ocho días de intensas labores, Hernán Gil fue rescatado con vida y trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte médico detallado sobre su evolución.