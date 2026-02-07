Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Él es Hernán Gil, el vigilante rescatado que sobrevivió ocho días bajo los escombros en Venezuela

El vigilante venezolano fue encontrado con vida tras permanecer ocho días atrapado bajo un edificio colapsado por los terremotos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La historia de Hernán Gil, el vigilante que sobrevivió ocho días bajo un edificio colapsado
Hernán Gil, el vigilante que pasó ocho días atrapado y fue rescatado con vida en Venezuela (Foto freepik) (Foto IA)

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa dejando historias que han conmovido al mundo.

Artículos relacionados

Mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos y los daños ocasionados por el desastre, también se han conocido casos de personas que lograron sobrevivir tras permanecer varios días atrapadas bajo los escombros.

La emergencia movilizó a diferentes países, que enviaron ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos y equipos especializados de búsqueda y rescate para apoyar las labores en las zonas más afectadas.

Entre las historias que más ha impactado se encuentra la de Hernán Gil, un vigilante venezolano que fue encontrado con vida después de permanecer ocho días atrapado bajo los restos del edificio donde trabajaba.

Hernán Gil fue rescatado con vida tras ocho días bajo los escombros: esta es su historia
La historia de Hernán Gil, el vigilante que sobrevivió ocho días bajo un edificio colapsado (Foto freepik)

¿Quién es Hernán Gil, el vigilante que fue rescatado de los escombros en Venezuela?

Hernán Gil es un vigilante que se encontraba cumpliendo su jornada laboral en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial cuando ocurrieron los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

Según se conoció, el hombre logró refugiarse debajo del escritorio de su puesto de trabajo segundos antes de que parte de la estructura colapsara, una decisión que terminó siendo determinante para salvar su vida.

Su caso llamó la atención de equipos de rescate de distintos países, que unieron esfuerzos durante varios días para intentar localizarlo con vida. En total, más de cien rescatistas participaron en las labores que finalmente permitieron sacarlo con vida de entre los escombros.

Hernán está casado con Gusbimar González y es padre de dos hijos, de 8 y 10 años, quienes durante toda la emergencia permanecieron a la espera de noticias sobre su estado.

Artículos relacionados

¿Cómo se encuentra Hernán Gil tras ser rescatado?

A medida que avanzaban las labores de rescate, comenzaron a difundirse videos que mostraban cómo evolucionaba la situación del vigilante.

En algunas imágenes se observa que, para mantenerse ocupado y conservar la calma, Hernán dibujaba sobre una superficie mientras esperaba ser rescatado.

Durante el colapso sufrió una lesión en uno de sus ojos; sin embargo, logró mantenerse con vida gracias al apoyo constante de los equipos de rescate, quienes consiguieron suministrarle agua, alimentos y líquidos mediante sondas mientras trabajaban para liberarlo.

Finalmente, después de ocho días de intensas labores, Hernán Gil fue rescatado con vida y trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte médico detallado sobre su evolución.

Así fue el rescate de Hernán Gil, el vigilante que permaneció ocho días atrapado
Hernán Gil sobrevivió ocho días bajo los escombros (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes Copa Mundial

Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

La influencer estadounidense mantiene una relación con una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026.

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprenden en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Ella es la bella novia de Lamine Yamal quien sorprende en el Mundial 2026

La novia del delantero se volvió viral en las redes sociales tras ser vista en el Mundial 2026, apoyando a la Selección de España.

Luis Fernando de la Fuente Mundial de fútbol

DT de España causa debate por sus declaraciones sobre la Selección Colombia “es candidata a ganar el Mundial”

En medio de una conferencia el director técnico resaltó a los jugadores de Colombia y mencionó detalles sobre la final del Mundial.

Lo más superlike

Andrea Valdiri emocionó al mostrar cómo logró cumplir su misión humanitaria en Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri reveló cómo consiguió apoyo para llevar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua Salud

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium