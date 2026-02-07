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La predicción que acertó varios partidos del Mundial 2026 ya anticipó el resultado de Colombia

Una publicación con pronósticos del Mundial 2026 llamó la atención tras coincidir con varios marcadores de diferentes partidos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La predicción que acertó varios partidos del Mundial 2026 ya anticipó el resultado de Colombia
Se viralizó una predicción que acertó varios resultados del Mundial 2026: esto dijo sobre Colombia (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El Mundial 2026 continúa causando intriga en los hinchas que quieren conocer sobre los resultados de sus selecciones.

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Mientras los equipos compiten por avanzar en el torneo, en redes sociales también se han vuelto virales diferentes predicciones sobre los partidos, especialmente aquellas realizadas por inteligencias artificiales y que, según los usuarios, han acertado algunos marcadores.

En las últimas horas comenzó a circular una publicación en X (antes Twitter) donde un usuario mostró las respuestas que obtuvo al consultar a Grok, la inteligencia artificial de la plataforma, sobre los resultados de varios encuentros del Mundial.

Tras el fin de los partidos del miércoles 1 de julio, muchos notaron que las predicciones coincidieron con los marcadores finales, por lo que ahora existe expectativa por conocer qué anticipó para el próximo partido de la Selección Colombia.

Se viralizó una predicción que acertó varios resultados del Mundial 2026: esto dijo sobre Colombia
La predicción que acertó varios partidos del Mundial 2026 ya anticipó el resultado de Colombia (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Qué resultados acertó Grok en el Mundial 2026?

La publicación ganó miles de interacciones luego de que varios usuarios señalaran que Grok acertó los resultados de los tres partidos disputados el miércoles 1 de julio.

Según la imagen compartida, la inteligencia artificial predijo la victoria de Inglaterra 2-1 sobre República Democrática del Congo, el triunfo de Bélgica 3-2 frente a Senegal y la victoria de Estados Unidos 2-0 contra Bosnia y Herzegovina.

Aunque algunos usuarios consideran que estos aciertos son una simple coincidencia, otros comenzaron a consultar nuevamente a la herramienta para conocer sus pronósticos sobre los partidos que faltan por disputarse.

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¿Cómo quedará Colombia, según la publicación viral?

De acuerdo con la captura que circula en redes sociales, Colombia vencería 3-1 a Ghana en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro entre ambas selecciones está programado para el próximo 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final.

La publicación también incluye otros pronósticos para distintos países. Según Grok, España derrotaría 3-1 a Austria, Portugal vencería 3-2 a Croacia, Suiza empataría con Argelia, Egipto superaría 2-1 a Australia y Argentina ganaría 3-0 a Cabo Verde.

De ser así los resultados, Colombia pasaría a los octavos de final, instancia donde fue eliminada en el Mundial de 2018 para enfrentarse contra Suiza o Argelia.

Según predicciones, Colombia le ganará a Ghana en el partido del próximo 3 de julio
Según predicciones, Colombia le ganará a Ghana en el partido del próximo 3 de julio. (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)
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