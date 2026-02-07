En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de un reconocido futbolista en medio de un grave hecho ocurrido y la noticia ha desatado un sentido vacío no solo por parte de sus allegados, sino también, por sus seguidores.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció tras un desafortunado suceso?

El nombre del reconocido arquero palestino Salim Al-Ashqar se ha convertido en tendencia tras confirmarse su muerte a sus 32 años.

Así se confirmó el fallecimiento de Salim Al-Ashqar. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del equipo Palestino en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con casi un millón de seguidores en la que expresaron las siguientes palabras:

“El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí”, agregó el equipo mediante un comunicado oficial.

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Por el momento, la noticia ha dejado un vacío tras el grave hecho en el que falleció el futbolista, pues, no solo dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por dejar a su familia sin vida.

¿Cuántos hijos tenía el futbolista Salim Al-Ashqar?

El arquero Salim Al-Ashqar estaba atravesando por un importante momento a nivel personal, pues se iba a convertir en padre tras revelarse que su esposa esperada un hijo.

Aunque por el momento se desconoce quién era la esposa de Salim, varios internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a sus allegados tras su lamentable partida.

¿Quién fue Salim Al-Ashqar y cuál fue el legado que dejó en su carrera?

A sus 32 años, Salim dejó un intachable legado al no solo demostrar su gran talento en el deporte, sino también, por participar en varios equipos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Este fue el importante legado que dejó Salim Al-Ashqar. | Foto: Freepik

Por su parte, Salim se destacó a lo largo de su trayectoria en tener buenos resultados con el equipo de Palestina por todos los sucesos que vivió a lo largo de su carrera, en especial, por las buenas atajadas que demostró dentro de la cancha.