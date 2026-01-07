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Karina García reveló los inesperados antojos que ha tenido durante su tercer embarazo

Karina García contó los cambios y curiosidades que ha vivido mientras espera a su tercer bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Los curiosos antojos que Karina García ha tenido durante su tercer embarazo
Los curiosos antojos que Karina García ha tenido durante su tercer embarazo. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido paisa Karina García contó cómo ha vivido su tercer embarazo y reveló los antojos que han marcado esta nueva etapa de su vida que comparte junto a su pareja sentimental Kris R.

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¿Cuáles son los antojos que ha tenido Karina García en su tercer embarazo?

Desde que confirmó su embarazo y puso fin a las especulaciones que rondaron las redes sociales durante semanas, Karina García se ha mostrado feliz en esta nueva etapa que hoy comparte con sus hijos y su actual pareja.

karina garcia en su tercer embarazo
Karina García se mostró en su tercer embarazo/Canal RCN

De esta manera, durante la noche del pasado martes 30 de junio Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un corto audiovisual en el que enseñó cuál es su principal antojo durante su tercer embarazo.

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En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la influenciadora paisa enseñó los ponquecitos de chocolate que ha estado consumiendo en los últimos días, un antojo que va en contra de su rutina para cuidar su figura, pero que por su bebé está dispuesta a consumir.

Según explicó, de no hacerle caso a sus antojos, su bebé podría salir “antojado” al nacer y eso nunca lo iba a permitir.

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"Antojo de dulce, claro que sí. Sé que no es bueno, sé que no es saludable, pero mi reina, yo no voy a permitir que me nazca antojado, jamás", comentó la creadora de contenido destando reacciones en redes por sus características ocurrencias.

¿Quiénes son los hijos de Karina García?

Vale la pena destacar que Karina García ya cuenta con dos hijos: Isabella Vargas, quien actualmente sigue sus pasos como creadora de contenido en redes sociales y modelo en algunas marcas de ropa, incluida la de su mamá, y su pequeño hijo Valentino, quien aún se encuentra cursando la primaría.

Ahora, con la llegada de su tercer bebé, Karina García vive una nueva etapa de su maternidad, una experiencia que ha compartido con sus seguidores mientras disfruta este momento junto a su familia y amigos.

Karina García en La casa de los famosos Colombia - Mujer embarazada.
Karina García expuso sentida confesión sobre su embarazo. Foto | Canal RCN - Freepik-
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