El conmovedor video de Jhon Arias dedicándole su gol con la Selección Colombia a su esposa e hija

La Selección Colombia subió un escalón más en el Mundial 2026 y pasó a los octavos de final. El triunfo se dio en el reciente partido que los colombianos tuvieron contra Ghana.

Desde Kansas, en Estados Unidos, el combinado de Néstor Lorenzo se enfrentó contra los africanos. Pasaron los primeros minutos del encuentro deportivo para que Colombia marcara su primer y único gol.

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¿Quién hizo el gol de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

El protagonista del gol fue Jhon Arias; de hecho, se trató de su primera anotación con la Selección en el Mundial. Nacido en Quibdó, Chocó, aseguró que se trató de un sueño que espera seguir alimentando.

Gritos de emoción fue lo que generó el gol de Arias, pero detrás de ello hay amor: su esposa e hija.

Jhon Arias hizo su primer gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026 | Foto Carl Recine / AFP

En la vida de los futbolistas, el amor hace presencia y Jhon Arias no es la excepción. Por este motivo, en video quedó el momento exacto en el que el mediocampista dedicó el importante gol a su esposa e hija.

Precisamente, la encargada de subir el clip a las plataformas digitales fue Alejandra Ayala, la compañera sentimental de Arias.

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¿Cómo fue la dedicatoria del gol de Jhon Arias a su esposa e hija?

Tan solo fue que Jhon Arias hiciera el gol de la victoria para pasar a los octavos de final para que, de inmediato, buscara a su esposa en la tribuna. En ese momento, el joven las señaló y le mandó un beso, como dedicatoria de este importante logro en su carrera deportiva.

"Toda honra y toda gloria sea dada a DIOS", escribió Alejandra Ayala en la descripción del video.

Asimismo, en el clip se observa la celebración de Ayala y su hija, saltando de la felicidad, al igual que las lágrimas de quienes las acompañaban. "Tú lloraste, él lloró, todos lloramos", escribió una internauta.

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¿Quién es Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia?

Jhon Arias es un futbolista colombiano nacido en Quibdó, Chocó. Tiene 28 años y fue convocado a la Selección Colombia en el Mundial 2026, es extremo y mediocampista, y también juega en el Palmeiras de Brasil.

En la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, Arias se ha convertido en un jugador fijo y una de las piezas más importantes del equipo.