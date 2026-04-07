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Vozinha rompe el silencio y habla de Messi: este fue el gesto que tuvo el argentino tras su polémico desplante

Vozinha habló tras la eliminación de Cabo Verde y confesó cuál fue el gesto que tuvo Messi tras supuesto desplante con él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Qué hizo Messi? Vozinha reveló el gesto que tuvo con él tras el partido
Vozinha habló de Messi y reveló qué pasó tras el polémico momento. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El pasado viernes 3 de julio, Argentina clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, tras vencer a Cabo Verde con tres goles a dos; pues en los 90 minutos empataron 1 a 1 y en el tiempo extra, estuvo el resultado final.

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El marcador quedó 3 a 2, ganando el país latinoamericano y pese a estos resultados, algunos latinos dicen que hubiesen preferido que los africanos haya sido el equipo ganador, pues, además, se generaron muchas controversias durante el partido.

Por un lado, se dice que Messi fue odioso con Vozinha, pues cuando inició el tiempo extra, el arquero quiso darle un abrazo y él lo esquivó, por lo que fue fuertemente criticado en las redes.

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Además, algunos especulan que él quiso cobrar el tiro libre antes de que el portero de Cabo Verde estuviera listo y esto también generó rechazo, sin embargo, Vozinha respondió tras su enfrentamiento contras Argentina.

¿Qué dijo Vozinha sobre Messi tras su eliminación del Mundial 2026?

Los internautas están conmovidos con todos los jugadores de Cabo Verde, debido a que, pese a que fueron eliminados de su primer Mundial, ganaron el respeto y la admiración de todo el mundo.

Tras la polémica, Vozinha habló de Messi
¿Qué hizo Messi? Vozinha reveló el gesto que tuvo con él tras el partido. (AFP/ Charlotte Wilson)

Por eso, están aplaudiendo que, frente a ciertas actitudes durante el partido, le hay dicho a Messi lo mucho que lo admira.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, confesó.

¿Cuá fue el gesto que tuvo Messi con Vozinha tras su partido en el Mundial 2026?

En la misma entrevista, Vozinha confesó que le dio las gracias a Messi y que, le pidió su camisa, por lo que el argentino sonrió y dijo que se la daría en el túnel de vestuarios.

Vozinha habló de Messi y reveló qué pasó tras el polémico momento
Tras la polémica, Vozinha habló de Messi. (AFP/ Todd Kirkland - AFP/ MICHAEL STEELE)

El africano dijo que esto lo recordará para toda su vida, pues él junto a sus compañeros, se vieron muy felices al pedirle foto a Lionel, pese a que Cabo Verde no clasificó a los octavos de final.

Pues ellos demostraron su verdadera emoción por este deporte.

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