Niño causó revuelo por su forma de celebrar la victoria de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026

La hinchada colombiana es tendencia en redes sociales debido a el respaldo que le brindaron a la Selección en el partido en el que eliminaron a Ghana en Kansas.

La Selección Colombia se ha sentido como local en el Mundial 2026, debido a la asistencia de hinchas a los partidos. (Foto: Carl Recine/AFP)

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¿Cuántos hinchas asistieron al partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Más de 60 mil personas asistieron al encuentro deportivo y la gran mayoría estaban alentando a Colombia.

La Selección sigue ilusionando a todo el país con su juego y con la personalidad que han mostrado en todos los partidos que han jugado en el Mundial 2026.

Eso ha ocasionado que la hinchada colombiana aumente y llene todos los lugares a donde van a jugar.

No solo en las redes sociales se han hecho virales los clips del ambiente en el estadio, sino que el entrenador de Ghana y varios exfutbolistas han mencionado que Colombia juega de local y que en un torneo tan importante como este es vital el apoyo y la motivación.

En un video publicado por Deportes RCN, se puede ver la alegría con la que los aficionados celebraron el triunfo, desde los más pequeños hasta los mayores.

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¿Cuál es el próximo rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Todos los colombianos están unidos en una sola emoción e ilusión y ahora se espera que también llenen el estadio de Vancouver en Canadá, en donde se jugará el partido contra la Selección de Suiza, próximo rival en octavos de final.

La presencia masiva de aficionados colombianos en cada partido ha sido uno de los fenómenos más comentados del torneo.

No se trata únicamente de números, sino de la energía que transmiten en cada rincón del estadio. Los cánticos, las banderas y la pasión han convertido cada encuentro en una fiesta nacional, incluso fuera de las fronteras.

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Esa fuerza colectiva ha sido reconocida por rivales y analistas, quienes destacan que Colombia juega con un plus emocional gracias a su gente.

El entrenador Néstor Lorenzo ha resaltado en varias oportunidades la importancia de ese acompañamiento, y los propios futbolistas han compartido cómo la energía de la tribuna los impulsa a dar más.

La historia que se está escribiendo en este Mundial tiene un protagonista colectivo: la hinchada colombiana.