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Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?

Nuevo sismo se sintió en Colombia, según lo anunció el Servicio Geológico colombiano este sábado 4 de julio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?
¿En qué regiones del país volvió a temblar este sábado 4 de julio? | Foto: Freepik

En medio de los dobles terremotos que ocurrieron en Venezuela el pasado 24 de junio, varios internautas se han mantenido alertas sobre los reportes que ha compartido al especto.

Por ello, este sábado 4 de julio se presentó un evento de sismo en algunas regiones de Colombia, según un reciente informe del Servicio Geológico Colombiano.

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¿Cuál fue el reciente sismo que se presentó en Colombia este sábado 4 de julio?

Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?
¿Cuál fue la magnitud del temblor ocurrida en Colombia? | Foto: Freepik

En horas de la mañana de este sábado 4 de julio, el Servicio Geológico Colombiano compartió un comunicado compartido a través de su página oficial, en la que reportaron una nueva alerta de sismo en el país.

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El hecho ocurrió en Los Santos, Santander, aproximadamente en el horario de las 6:28 a.m., el cual tuvo una magnitud de 2.1.

Volvió a temblar en Colombia este sábado 4 de julio: ¿en qué regiones y de cuál magnitud?
En esta región de Colombia tembló este sábado 4 de julio. | Foto: Freepik

Por el momento, no se han reportado nuevas alertas de sismo en el país, sin embargo, algunos internautas han compartido a través de las distintas plataformas digitales algunos reportes acerca del hecho presentado.

¿Qué alertas se deben tener en cuenta en un caso de sismo?

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales por el lamentable hecho ocurrido en Venezuela en el que se ha reportado una alta cifra de fallecidos, heridos y un alto número de desaparecidos.

Por esta razón, los expertos en sismología han compartido una serie de recomendaciones con respecto a los sismos que todas las personas deben tener en cuenta, las cuales son las siguientes:

  • Dirigirse a un lugar seguro: varios expertos en sismología han revelado que en caso de que se anuncie una alerta de sismo, es importante que las personas se dirijan a un lugar seguro, lejos de paredes o de puertas, pues, en algunas ocasiones, son zonas inseguras.
  • Instalar la aplicación de Google: la aplicación de Sismo Detector sirve para los dispositivos de Android y se puede configurar en los dispositivos. Así también, hay otras alertas de prevención de sismos que funcionan para los dispositivos de Apple.

Por el momento, el Servicio Geológico colombiano no ha reportado nuevas alertas de sismo en Colombia, sin embargo, los internautas han acatado las respectivas sugerencias que se deben tener en cuenta en caso de un sismo.

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