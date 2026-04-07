El nombre de Kylian Mbappé se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido delantero, sino también, por un polémico gesto que tuvo con un futbolista paraguayo.

Luego de que Francia le ganara 1-0 a la Selección de Paraguay y clasificara a cuartos de final, ha circulado en redes un controversial gesto de Mbappé con un futbolista paraguayo.

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¿Cuál es el polémico video que ha circulado de Mbappé con un jugador paraguayo?

En medio del reciente partido que se llevó a cabo entre Francia y Paraguay, Mbappé desató una ola de reacciones en las redes sociales tras un controversial gesto que tuvo con un futbolista paraguayo.

Polémico gesto de Mbappé es tendencia en redes. | AFP: Franck Fife

Todo inició cuando Mbappé expresó su molestia por una dura falta que cometió Andrés Cubás, lo que le ocasionó un gran disgusto a causa de la acción.

Con base en esto, Mbappé expresó su molestia, no solo por un inesperado gesto, sino también, por sus palabras, las cuales tomaron por sorpresa no solo a los paraguayos, sino también, a los internautas.

En el video que ha circulado en redes, se refleja que el delantero francés sintió gran molestia con el futbolista del equipo paraguayo.

¿Cuál fue la razón por la que Francia clasificó a los cuartos de final?

Aunque el partido estuvo lleno de varios momentos, Mbappé anotó un gol durante un penalti en el que el arquero paraguayo no logró atajar.

Por esta razón, el equipo de Paraguay quedó eliminado del Mundial 2026 y la Selección de Francia se posicionó como uno de los equipos preferidos tas llegar a los cuartos de final.

¿Con qué equipo se enfrentará la Selección de Francia en cuartos de final?

Tras el reciente triunfo de la Selección de Francia al ganarle a Paraguay, los hinchas del fútbol se han preguntado acerca de cuál será su próximo rival.

¿Cuándo será el próximo partido de Francia en cuartos? AFP: Franck Fife

El equipo con el que se enfrentará Francia en los cuartos de final en el Mundial 2026 será con Marruecos y, según los hinchas del fútbol, será uno de los partidos más esperados durante el torneo.

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