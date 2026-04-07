Luis Díaz vivió incómodo momento en plena entrevista: así quedó registrado

Luego del triunfo que le dio el pase directo Colombia a los octavos de final de la Copa Mundial del Mundo, hubo un momento que acaparó la atención de los internautas y que fue protagonizado por uno de los jugadores del combinado nacional.

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¿Qué le pasó a Luis Díaz durante reciente entrevista tras recibir reconocimiento en el Mundial 2026?

Se trata del gran Luis Díaz, quien luego de su excelente desempeño a lo largo del partido en contra de Ghana, fue elegido como el mejor jugador del compromiso, un merecido reconocimiento que lo llevó a dar algunas declaraciones a la prensa sobre lo que significó para ser el elegido.

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Sin embargo, lo que terminó siendo el foco de la rueda de prensa ante los medios, fue el incómodo momento que vivió al ser interrogado en inglés por una periodista, momento que quedó registrado y que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

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En la grabación, se puede observar con detalle cómo el jugador guajiro reaccionó entre risas y con evidente nerviosismo al interrogante de la comunicadora, dejando claro ante todos los presentes que prefería comunicarse en su idioma nativo.

Luis Díaz vivió incómodo momento en medio de entrevista. (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Cuál fue el incómodo momento que protagonizó Luis Díaz en el Mundial?

Dicho esto, el extremo izquierdo recibió, uno de los periodistas que estuvo en este momento, intervino para ser su traductor y lograr así que el jugador respondiera a las preguntas que los medios tenían por hacerle.

“No hemos ganado nada. Estos partidos son muy difíciles”, señaló Díaz dejando claro que, pese a la buena racha en la que vienen, deben mantenerse más enfocados que nunca y no perder de vista su objetivo.

Y aunque fue honesto respecto al desempeño de todo el equipo y el trabajo que han venido realizando en conjunto, añadió que, en este momento, lo positivo es que están "jugando bien", dejando claro que se sienten bastante cómodos con esto.

Por ahora, tanto 'Lucho' como los demás integrantes del equipo de Néstor Lorenzo, continúan haciendo su mejor esfuerzo por lograr que su participación en el Mundial siga siendo tan memorable como lo ha sido hasta ahora.