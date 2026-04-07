Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luis Díaz vivió incómodo momento en plena entrevista: así quedó registrado

Luis Díaz no pudo ocultar su incomodidad al ser interrogado por una periodista, tras de ser catalogado como el mejor jugador del partido Colombia VS Ghana.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luis Díaz durante partido en el Mundial.
Luis Díaz protagonizó incómodo momento en entrevista. Foto | ROBERT CIANFLONE.

Luego del triunfo que le dio el pase directo Colombia a los octavos de final de la Copa Mundial del Mundo, hubo un momento que acaparó la atención de los internautas y que fue protagonizado por uno de los jugadores del combinado nacional.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Luis Díaz durante reciente entrevista tras recibir reconocimiento en el Mundial 2026?

Se trata del gran Luis Díaz, quien luego de su excelente desempeño a lo largo del partido en contra de Ghana, fue elegido como el mejor jugador del compromiso, un merecido reconocimiento que lo llevó a dar algunas declaraciones a la prensa sobre lo que significó para ser el elegido.

Artículos relacionados

Sin embargo, lo que terminó siendo el foco de la rueda de prensa ante los medios, fue el incómodo momento que vivió al ser interrogado en inglés por una periodista, momento que quedó registrado y que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Artículos relacionados

En la grabación, se puede observar con detalle cómo el jugador guajiro reaccionó entre risas y con evidente nerviosismo al interrogante de la comunicadora, dejando claro ante todos los presentes que prefería comunicarse en su idioma nativo.

El gesto de Luis Díaz que pocos notaron en el partido de Colombia: era para Diogo Jota
Luis Díaz vivió incómodo momento en medio de entrevista. (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Cuál fue el incómodo momento que protagonizó Luis Díaz en el Mundial?

Dicho esto, el extremo izquierdo recibió, uno de los periodistas que estuvo en este momento, intervino para ser su traductor y lograr así que el jugador respondiera a las preguntas que los medios tenían por hacerle.

“No hemos ganado nada. Estos partidos son muy difíciles”, señaló Díaz dejando claro que, pese a la buena racha en la que vienen, deben mantenerse más enfocados que nunca y no perder de vista su objetivo.

Y aunque fue honesto respecto al desempeño de todo el equipo y el trabajo que han venido realizando en conjunto, añadió que, en este momento, lo positivo es que están "jugando bien", dejando claro que se sienten bastante cómodos con esto.

Por ahora, tanto 'Lucho' como los demás integrantes del equipo de Néstor Lorenzo, continúan haciendo su mejor esfuerzo por lograr que su participación en el Mundial siga siendo tan memorable como lo ha sido hasta ahora.

Luis Díaz celebrando un gol en un partido con la selección
Este fue el incómodo momento que protagonizó Luis Díaz en medio de una entrevista. (Foto: Raul Arboleda/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mbappé tuvo polémico gesto con futbolista paraguayo en pleno partido: ¡VIDEO! Mundial de fútbol

Mbappé tuvo polémico gesto con futbolista paraguayo en pleno partido: ¡VIDEO!

En redes circula el controversial gesto de Mbappé con un futbolista paraguayo y su actitud ha sido cuestionable.

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza? Viral

Nana Kwaku Bonsam sorprendió con su apoyo a Colombia: ¿lanzó predicción por el partido con Suiza?

Luego del partido de Colombia y Ghana, Nana Kwaku Bonsam sorprendió al apoyar a la tricolor y el video es tendencia en redes.

James Rodríguez en la Copa Mundial 2026. James Rodríguez

James Rodríguez generó preocupación tras confesión sobre su estado de salud

James Rodríguez dio a conocer que, pese a su situación de salud, decidió jugar en contra de Ghana, en un encuentro que los clasifico a los octavos de final.

Lo más superlike

Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video Talento internacional

Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video

La reconocida creadora de contenido confirmó el fallecimiento de su bebé con dolorosas palabras.

Feid Feid

Feid sorprendió con un radical cambio de look: se rapó la cabeza y le dicen que quedó "guapo"

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium