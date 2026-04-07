En las últimas horas, el nombre de Lionel Messi se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por la clasificación de la Selección Argentina a cuartos, sino también, por un controversial gesto que tuvo con Vozinha.

Todo ocurrió cuando el portero de Cabo Verde se acercó a Messi para saludarlo, pero aparentemente él lo ignoró y el video se viralizó a gran escala en las redes sociales.

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¿Cuál fue la publicación que compartió Messi tras el desplante con el arquero de Cabo Verde?

En medio del polémico “desplante” que tuvo Lionel Messi con el portero de Cabo Verde, el delantero argentino reapareció en sus redes.

Esto dijo Lionel Messi mediante sus redes. | AFP: Juan Mabromata

Recientemente, Lionel Messi compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 511 millones unas contundentes palabras tras la clasificación de la Selección de Argentina a los octavos de final, pues, expresó las siguientes palabras:

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero supimos sufrir y sacarlo adelante. Seguimos Argentina”, expresó Messi.

Aunque Messi no se ha pronunciado por todos los mensajes que se han circulado mediante las redes sociales por el desplante que tuvo con el portero de Cabo Verde, los internautas se sorprendieron con el gesto ocurrido al finalizar el partido, pues, se evidenció una buena cercanía entre ambos.

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¿Cuál es el video que desata opiniones de Lionel Messi con Vozinha?

Miles de internautas, han generado una gran variedad de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por el aparente desplante que Lionel Messi tuvo con el portero de Cabo Verde.



El video que cuenta con múltiples reproducciones en las redes sociales ha desatado una gran variedad de opiniones, en especial, por evidenciarse que después del tiempo extra del partido, el portero Vozinha se le acerca para saludarlo, pero el argentino lo ignora.

¿Cuál es el video de Messi que se ha convertido en viral? | AFP: Patricia De melo Moreira

Con base en esto, miles de internautas desataron todo tipo de reacciones a través de las redes sociales, en especial, por el particular gesto de Lionel Messi, quien se ha convertido no solo en uno de los futbolistas más destacados, sino también, es una de las figuras más representativas en el Mundial 2026.