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¿Falleció Jorge Cao? Así lo desmintió el reconocido actor con un video en sus redes, esto confesó

El actor reapareció en sus redes junto a un video en el que desmintió su muerte con una sorprendente confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Falleció Jorge Cao? Así lo desmintió el reconocido actor con un video en sus redes, esto confesó
Así desmintió el actor Jorge Cao su muerte. | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre del reconocido actor de origen cubano, pero nacionalizado en Colombia, Jorge Cao, se convirtió en tendencia tras una falsa noticia en la que supuestamente habría fallecido.

Sin embargo, el actor desmintió la noticia con un video que compartió mediante sus redes sociales, en el que sorprendió con una contundente confesión que hizo al respecto.

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¿Cuál fue el video que compartió Jorge Cao desmintiendo su muerte?

Recientemente, Jorge Cao compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 392 mil seguidores en la que aprovechó la oportunidad para revelar a través de un video que no falleció, expresando las siguientes palabras:

“No sé ni qué decirles, parece un chiste, pero es desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo. Muchas gracias por todas las frases de pésame a mi familia y a todos, se ha convertido en un chiste nacional”, agregó Jorge Cao.

En otro fragmento compartido por parte del actor Jorge Cao, expresó que se encuentra en buenas condiciones de salud, en especial, por llevar a cabo cada uno de sus proyectos en el campo artístico:

¿Falleció Jorge Cao? Así lo desmintió el reconocido actor con un video en sus redes, esto confesó
Así reapareció el actor Jorge Cao en sus redes. | Foto: Freepik

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“Estoy bien gracias a Dios y preparando cosas magníficas para el cine, teatro y televisión. Hay Jorge Cao para rato”.

Con respecto al video que compartió el actor, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Yury Vargas, Carolina Sabino y Cesar Mora, compartieron su opinión al respecto.

¿Falleció Jorge Cao? Así lo desmintió el reconocido actor con un video en sus redes, esto confesó
Así se ha destacado Jorge Cao a lo largo de su carrera profesional. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la entrevista en la que Jorge Cao reveló varios acontecimientos de su vida?

Cabe destacar que Jorge Cao fue entrevistado hace unos meses en el programa de Buen Día, Colombia, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos de su vida.

En la entrevista que tuvo el actor, se evidencia que en su pasado tuvo que enfrentar algunas adversidades, las cuales le dejaron importantes enseñanzas para convertirse en un destacado actor.

En la actualidad, Jorge Cao ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, en las que se ha convertido como uno de los actores más influyentes de la televisión colombiana.

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