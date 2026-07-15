Persona cercana a la familia Kardashian falleció en un trágico accidente de tránsito

La familia Kardashian atraviesa un momento de luto luego de conocerse el fallecimiento de un hombre que durante varios años hizo parte de su equipo de seguridad y trabajó protegiendo a varios de sus integrantes.

La noticia fue confirmada por la familia del hombre, que creó una página de recaudación de fondos para ayudar con los gastos tras su muerte.

¿Quién era el hombre cercano a la familia Kardashian que falleció?

Se trata de Mason Haynes, un reconocido guardaespaldas de celebridades que durante años trabajó en el área de seguridad de importantes figuras del entretenimiento.

De acuerdo con la información compartida por su familia, Mason falleció el pasado 4 de julio en un accidente de tránsito, apenas dos días antes de cumplir 53 años.

A lo largo de su carrera hizo parte del equipo de protección de varias celebridades, entre ellas Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West, Kevin Hart, Nicki Minaj, Charlie Puth y Lewis Hamilton.

Su familia confirmó la noticia a través de una página de recaudación de fondos, donde también compartió un emotivo mensaje recordándolo.

"El 4 de julio de 2026, dos días antes de cumplir 53 años, Mason falleció prematuramente en un trágico accidente de tráfico. Le sobreviven su esposa Fay, su hija Brooke, su hijo Noah, una familia que lo amaba y un extraordinario círculo de amigos repartidos por todo el mundo".

En el homenaje también destacaron las cualidades personales de Haynes, asegurando que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y que era una persona muy querida por quienes lo rodeaban.

Lo describieron como un hombre que hacía sentir bienvenidos a quienes conocía, un protector, mentor y amigo que nunca dudaba en apoyar a quienes lo necesitaban.

Mason Haynes, quien trabajó durante años con la familia Kardashian, falleció en un accidente de tránsito. (foto freepik)

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¿Qué compartió la familia Kardashian sobre su fallecimiento?

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Kardashian se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Mason Haynes.

Sin embargo, medios internacionales recordaron que el guardaespaldas hizo parte del equipo de seguridad del famoso clan durante varios años y que incluso estuvo vinculado a la protección de Kim Kardashian en la época en la que la empresaria fue víctima del millonario robo ocurrido en París en 2016.