Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó el novio de Juliana Calderón tras ser vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez

La reacción del novio de Juliana Calderón llamó la atención luego de que fuera vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Novio de Juliana Calderón rompió el silencio tras los rumores con Yeison Jiménez
Novio de Juliana Calderón rompió el silencio tras los rumores con Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

La reacción del novio de Juliana Calderón no pasó desapercibida luego de que la creadora de contenido fuera vinculada sentimentalmente con el difunto cantante de música popular Yeison Jiménez. A través de una de las publicaciones alusivas a la polémica, Deimer respondió a los rumores y dejó clara su postura frente a la situación.

Artículos relacionados

¿Por qué Juliana Calderón fue vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez?

Luego de que Juliana Calderón revelara que estaba a la espera de su primer hijo, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre quién podría ser el padre del bebé, teniendo en cuenta que su pareja sentimental había fallecido meses atrás.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En medio de este misterio, la hermana de Yina Calderón fue inicialmente vinculada con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', debido a una publicación en la que se mostraba ansioso por conocer al bebé de la influenciadora. Sin embargo, este rumor fue desmentido y dio paso a nuevas teorías que apuntaban a que el padre del menor sería Juan Manuel Rodríguez, su difunta pareja.

Artículos relacionados

Aunque Juliana Calderón no se pronunció sobre esa versión, los internautas pronto dejaron de lado esa teoría para centrarse en una nueva: que el padre del bebé supuestamente sería el fallecido cantante Yeison Jiménez. Esta especulación surgió después de un reciente en vivo de Yina Calderón, en el que sugirió que el bebé de su hermana llevaría ese apellido.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, antes de que esa versión se viralizara, Juliana Calderón ya había contado que, tras la muerte de Juan Manuel Rodríguez, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con su expareja Deimer Ordoñez, quien sería el verdadero padre del menor.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Deimer Ordoñez, novio de Juliana Calderón, tras ser vinculada con Yeison Jiménez?

Poco después de que Juliana Calderón fuera vinculada sentimentalmente con el fallecido cantante Yeison Jiménez por cuenta de un rumor que tomó fuerza en redes sociales, Deimer Ordoñez, actual pareja de la influenciadora, no tardó en reaccionar.

A través de una de las publicaciones que informaban dicho rumor, el abogado respondió a la polémica con un breve "jaja", acompañado de varios emojis de ojos en blanco, mostrando su postura frente a esta situación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa Influencers

Alexa Torrex genera preocupación al revelar el difícil momento que atraviesa: ¿qué ocurrió?

Alexa Torrex llamó la atención al compartir un inesperado mensaje en el que reveló detalles sobre su estado emocional.

Juanda Caribe negó supuesta demanda y reveló su prioridad en medio de los rumores Juanda Caribe

Juanda Caribe desmintió rumores de demanda y reiteró su interés por el bienestar de su hija

Juanda Caribe desmintió los rumores sobre una supuesta demanda y aseguró que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija.

Jude Bellingham podría recibir sanción tras incidente con Valentín Barco en el Mundial Copa Mundial

Jude Bellingham podría recibir sanción tras incidente con Valentín Barco en el Mundial; esto se sabe

Jude Bellingham es investigado por la FIFA tras un incidente con Valentín Barco al finalizar Inglaterra vs Argentina.

Lo más superlike

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién? Mundial de fútbol

Mujer que ha acertado pronósticos del Mundial 2026, dijo el ganador entre España y Argentina, ¿quién?

Se hace viral el pronóstico de una mujer en las redes sociales frente a quién se ganaría el Mundial 2026 entre España y Argentina.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"