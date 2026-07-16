Así reaccionó el novio de Juliana Calderón tras ser vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez

La reacción del novio de Juliana Calderón no pasó desapercibida luego de que la creadora de contenido fuera vinculada sentimentalmente con el difunto cantante de música popular Yeison Jiménez. A través de una de las publicaciones alusivas a la polémica, Deimer respondió a los rumores y dejó clara su postura frente a la situación.

¿Por qué Juliana Calderón fue vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez?

Luego de que Juliana Calderón revelara que estaba a la espera de su primer hijo, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre quién podría ser el padre del bebé, teniendo en cuenta que su pareja sentimental había fallecido meses atrás.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En medio de este misterio, la hermana de Yina Calderón fue inicialmente vinculada con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', debido a una publicación en la que se mostraba ansioso por conocer al bebé de la influenciadora. Sin embargo, este rumor fue desmentido y dio paso a nuevas teorías que apuntaban a que el padre del menor sería Juan Manuel Rodríguez, su difunta pareja.

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Aunque Juliana Calderón no se pronunció sobre esa versión, los internautas pronto dejaron de lado esa teoría para centrarse en una nueva: que el padre del bebé supuestamente sería el fallecido cantante Yeison Jiménez. Esta especulación surgió después de un reciente en vivo de Yina Calderón, en el que sugirió que el bebé de su hermana llevaría ese apellido.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, antes de que esa versión se viralizara, Juliana Calderón ya había contado que, tras la muerte de Juan Manuel Rodríguez, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con su expareja Deimer Ordoñez, quien sería el verdadero padre del menor.

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¿Cómo reaccionó Deimer Ordoñez, novio de Juliana Calderón, tras ser vinculada con Yeison Jiménez?

Poco después de que Juliana Calderón fuera vinculada sentimentalmente con el fallecido cantante Yeison Jiménez por cuenta de un rumor que tomó fuerza en redes sociales, Deimer Ordoñez, actual pareja de la influenciadora, no tardó en reaccionar.

A través de una de las publicaciones que informaban dicho rumor, el abogado respondió a la polémica con un breve "jaja", acompañado de varios emojis de ojos en blanco, mostrando su postura frente a esta situación.