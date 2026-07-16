Jenn Muriel reapareció vestida de blanco y emocionó con emotivo anuncio, ¿de qué se trata?

Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores al reaparecer vestida de blanco para compartir un emotivo anuncio que despertó múltiples reacciones en redes sociales. La creadora de contenido reveló la noticia a través de un video, donde explicó el significado de este importante momento en su vida.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Jenn Muriel vestida de blanco?

Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo anuncio en sus redes sociales, donde apareció vestida de blanco para revelar que se graduó oficialmente como Health Coach.

Jenn Muriel reapareció vestida de blanco y desató reacciones con la noticia que compartió. (Foto Canal RCN).

La influencer explicó por medio de un video compartido a través de su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que tomó la decisión de estudiar esta formación con el propósito de encontrar herramientas que le ayudaran en su crecimiento personal.

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“Quería contarte que cuando yo tomé la decisión de estudiar fue como buscando herramientas para mi vida personal y en el proceso aprendí, o bueno, empecé a ver el bienestar de una forma diferente”

¿Cómo cambió la visión de Jenn Muriel sobre el bienestar tras convertirse en Health Coach?

Sin embargo, aseguró que durante el proceso su perspectiva sobre el bienestar cambió por completo, pues entendió que no solo depende del cuidado del cuerpo físico, sino también del equilibrio entre la mente y el espíritu.

“Ha sido un aprendizaje grandísimo, porque entendí muchas veces estamos más pendientes del cuerpo físico y en realidad el bienestar es un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y si alguna de esas áreas va mal, entonces todo se ve afectado”

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Jenn Muriel contó que este aprendizaje le permitió comprender que cuando alguna de esas áreas se encuentra afectada, el bienestar en general también se ve comprometido. Por ello, calificó esta etapa como un proceso de transformación que le ayudó a tomar decisiones importantes en su vida.

Más allá de obtener un diploma, la creadora de contenido afirmó que este camino adquirió un significado especial por todo lo que aprendió y por el impacto que tuvo en su desarrollo personal