¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

La gran final del Mundial 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas. Argentina y España se enfrentarán por el título en un partido que, además de definir al nuevo campeón del mundo, pondrá en juego el premio económico más alto que se ha entregado en la historia de la Copa del Mundo.

¿Cuánto dinero recibirá la selección campeona del Mundial 2026?

La final se llevará a cabo este domingo 19 de julio y, además del trofeo y el título, la selección que consiga la victoria recibirá una importante suma de dinero que supera lo entregado en la edición de Qatar 2022.

La FIFA confirmó que para esta edición se destinará una bolsa récord de 871 millones de dólares, la cifra contempla tanto los premios deportivos como los recursos destinados a la preparación y logística de las federaciones participantes.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

La selección que logre quedarse con el título recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, una diferencia de 17 millones entre ambos finalistas.

Esta es la millonaria cifra que ganará el campeón del Mundial 2026. (Foto: AFP)

A diferencia del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina recibió 42 millones de dólares tras conquistar el título.

Además, la FIFA explicó que el incremento hace parte del crecimiento económico que tuvo el Mundial con la participación de 48 selecciones y tres países como sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo quedó el reparto de premios del Mundial 2026?

La distribución económica también contempla premios para todas las selecciones participantes, de acuerdo con la instancia que alcanzaron durante la competencia.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Jude Bellingham rompió el silencio sobre el tenso cruce que tuvo con Messi en la semifinal, ¿qué pasó?

La selección que termine en el tercer lugar recibirá 29 millones de dólares, mientras que el cuarto puesto obtendrá 27 millones de dólares.

Esta es la millonaria cifra que ganará el campeón del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Por su parte, los equipos que finalizaron entre el quinto y el octavo lugar recibirán 19 millones de dólares, mientras que las selecciones ubicadas entre el noveno y el decimosexto puesto obtendrán 15 millones de dólares.

Las federaciones que terminaron entre los puestos 17 y 32 recibirán 11 millones de dólares, mientras que las ubicadas entre el puesto 33 y el 48 obtendrán 9 millones de dólares por haber participado en la fase de grupos.

Además, la FIFA confirmó un aporte adicional de 2,5 millones de dólares para cada federación clasificada, destinado a cubrir gastos de preparación, concentración y logística.