Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Luto en la televisión, falleció reconocido periodista en las últimas horas: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista, quien dejó importante legado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la televisión, falleció reconocido periodista en las últimas horas: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido periodista que falleció? | Foto: Freepik

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, los televidentes han recordado el importante legado que dejó el periodista, pues, se destacó en ser una de las figuras más representativas de Brasil en su vocación.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Renato Machado se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido periodista, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Luto en la televisión, falleció reconocido periodista en las últimas horas: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Renato Machado. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de un comunicado oficial compartido por la cuenta oficial de Instagram de CNN en Español de Brasil en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Luto en el periodismo. El periodista Renato Machado falleció este jueves por la mañana (16) en Río de Janeiro. La noticia fue confirmada por CNN Brasil, y no se reveló la causa de su muerte”, reveló el medio en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de opiniones en las redes sociales frente al desafortunado fallecimiento del periodista.

Artículos relacionados

Aunque se desconoce la causa por la que falleció Renato Machado, se evidencia que antes de su fallecimiento, se posicionó como uno de los periodistas más destacados de Brasil.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Renato Machado en su carrera profesional?

Cabe destacar que Renato Machado tuvo la oportunidad de adquirir gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser el presentador del programa ‘Bom Día Brasil’.

Luto en la televisión, falleció reconocido periodista en las últimas horas: ¿quién fue?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Renato Machado? | Foto: Freepik

De igual modo, tuvo la oportunidad de trabajar en varias editoriales a lo largo de su carrera, pues, hizo varias coberturas de noticias internacionales a lo largo de su carrera, ganándose el cariño de sus seguidores, allegados y de las figuras más representativas de la televisión al cautivar con su gran talento en el campo periodístico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Cuánta plata se lleva el que gane el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

La FIFA confirmó el premio económico para el campeón del Mundial 2026 y cuánto recibirán las otras 48 selecciones.

Se viraliza video de la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir: ¿qué se dijeron? Lionel Messi

Se viraliza video de la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir: ¿qué se dijeron?

Una lectura labial analiza la conversación que tuvieron Messi y Bellingham al discutir en la semifinal del Mundial 2026.

Se registró un nuevo sismo en Venezuela este 16 de julio: ¿en dónde y cuál fue su magnitud? Viral

Se registró un nuevo sismo en Venezuela este 16 de julio: ¿en dónde y cuál fue su magnitud?

Nuevo temblor sacudió a Venezuela este jueves 16 de julio, según lo reportó la Funvisis en un comunicado oficial.

Lo más superlike

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026 Talento nacional

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

René Higuita y Vozinha coincidieron tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que generó todo tipo de reacciones.

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"