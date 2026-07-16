La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, los televidentes han recordado el importante legado que dejó el periodista, pues, se destacó en ser una de las figuras más representativas de Brasil en su vocación.

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¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Renato Machado se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido periodista, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Renato Machado. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por parte de un comunicado oficial compartido por la cuenta oficial de Instagram de CNN en Español de Brasil en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Luto en el periodismo. El periodista Renato Machado falleció este jueves por la mañana (16) en Río de Janeiro. La noticia fue confirmada por CNN Brasil, y no se reveló la causa de su muerte”, reveló el medio en la descripción de la publicación.

Aunque por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de opiniones en las redes sociales frente al desafortunado fallecimiento del periodista.

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Aunque se desconoce la causa por la que falleció Renato Machado, se evidencia que antes de su fallecimiento, se posicionó como uno de los periodistas más destacados de Brasil.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Renato Machado en su carrera profesional?

Cabe destacar que Renato Machado tuvo la oportunidad de adquirir gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser el presentador del programa ‘Bom Día Brasil’.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Renato Machado? | Foto: Freepik

De igual modo, tuvo la oportunidad de trabajar en varias editoriales a lo largo de su carrera, pues, hizo varias coberturas de noticias internacionales a lo largo de su carrera, ganándose el cariño de sus seguidores, allegados y de las figuras más representativas de la televisión al cautivar con su gran talento en el campo periodístico.