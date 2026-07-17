Yina Calderón reveló qué está pasando realmente con su polémica finca y aclaró si la perdió

Yina Calderón decidió aclarar los rumores que surgieron sobre su polémica finca y explicó qué está ocurriendo realmente con la propiedad, luego de que se especulara sobre una posible pérdida del inmueble.

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¿Yina Calderón perdió su finca?

Luego de meses de especulaciones, Yina Calderón volvió a referirse a los rumores que han rodeado su finca y aclaró qué estaría pasando realmente con la propiedad.

Yina Calderón rompió el silencio sobre su finca y explicó si sigue siendo de su propiedad. (Foto Canal RCN).

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que no la perdió, como se había comentado en redes sociales, sino que decidió venderla y actualmente se encuentra en proceso de entrega.

La influencer explicó por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que tomó esta decisión porque sus constantes viajes le impedían estar pendiente del lugar como quería.

“Ustedes están tan mal informados que ya la vendí, imagínense, tengo un mes para entregarla. O sea, ahí es cuando uno dice: se inventan unas cosas, pero bueno, yo ya aprendí a vivir con eso, yo no doy explicaciones; lo que quieran creer, bien, ¿si me entienden?”

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Además, cuestionó la información que circula sobre su vida y pidió a sus seguidores no creer todo lo que se dice en internet, pues, según afirmó, muchas versiones no corresponden con la realidad.

“Para que sepan, ya la vendí, gracias a Dios, porque la verdad es una super finca, pero a mí me costaba mucho no estar pendiente de ella, porque mantengo viajando. Pero no crean todo lo que escuchan”

¿Yina Calderón protagonizó polémica por la venta de su finca?

Estas declaraciones llegan después de varios meses de especulaciones sobre la finca, luego de que una persona que aseguró ser el dueño original señalara que existía una deuda relacionada con la propiedad, situación que no llegó a comprobarse públicamente.

“Señora Yina Calderón, ya que saliste de tu encierro, quiero recurrir a tu buen corazón y recordarte que aún me debes mil seiscientos sesenta y cinco millones de pesos por la finca que me compraste”, mencionó el hombre en aquella ocasión.