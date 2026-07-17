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Fan de Rosalía sorprendió con inusual petición en pleno concierto en Bogotá; esto fue lo que pasó

La cantante española quedó sorprendida al leer el mensaje de una de sus seguidoras, y su reacción no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Concierto de Rosalía en Bogotá
Fan de Rosalía sorprendió con inusual petición en pleno concierto en Bogotá (Foto de AFP/ VALERIE MACON)

En pleno concierto de Rosalía en Bogotá, la artista fue sorprendida con una inusual petición que le hizo una de las asistentes. La reacción de ambas fue viral en redes sociales y generó miles de comentarios.

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¿Cuándo fue el concierto de Rosalía en Bogotá?

La primera fecha del dúo de conciertos de Rosalía en Bogotá se llevó a cabo el pasado 17 de julio en el Movistar Arena como parte de su gira internacional “Lux Tour 2026”.

La noche fue todo un éxito, ya que la cantante tuvo un setlist impecable donde interpretó varias de sus canciones más famosas; entre ellas estuvieron: “La Perla”, “El Redentor”, “SAOKO”, “Malamente” y muchas otras.

Rosalía en Bogotá
Concierto de Rosalía en Bogotá (Foto de AFP/VALERIE MACON)

Además, Rosalía logró agotar la boletería, por lo cual anunció una segunda fecha que será justo el día siguiente, el 18 de julio en el mismo lugar.

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¿Cuál fue la inusual petición que le hicieron a Rosalía?

En medio de sus conciertos, Rosalía se ha destacado por tener varias dinámicas que le han permitido compartir con el público que asiste con sus fans, como el conocido “confesionario”; además, muchas veces la artista se detiene a leer los carteles que sus fanáticos sostienen.

Fue gracias a ello que Rosalía se percató de un mensaje en específico que llamó de inmediato su atención. Se trataba de un cartel que decía “Rosalía, revela el género de mi bebé”. Una vez lo leyó, se tapó la boca como un gesto de lo impresionada que estaba y no dudó en preguntar:

¿Isabela, pero tú estás segura de esto… de verdad?

Cuando la española cayó en cuenta de que se trataba de una petición real, no dudó en aceptarla y subir a la mujer al escenario junto a ella. Una vez ya estaban juntas, la artista la abrazó y le confesó que estaba nerviosa, porque era la primera vez que hacía algo así.

Concierto de Rosalía en Bogotá
Rosalía reveló el género del bebé de una de sus fans (Foto de Freepik)

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¿Era niña o niño?

Cuando Rosalía abrió el sobre que revelaría el género del bebé de su fan, se sentía tenso el ambiente, ya que todos los asistentes estaban ansiosos por saber la noticia; de hecho, la artista le pidió a uno de los miembros de su equipo que fingiera unos dobletes mientras ella desatapaba el resultado.

La artista anunció que su fan tendría una niña, lo cual generó revuelo en el lugar. Luego, Rosalía e Isabela se abrazaron mientras todos los asistentes celebraban el momento que habían acabado de presenciar.

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