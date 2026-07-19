Mundial 2030: ¿Por qué se hará en seis países y cuándo empieza?

Este domingo 19 de julio se llevó a cabo la final del Mundial 2026 que dejó como campeones mundiales a los españoles, quienes suman la segunda copa de toda su historia. La nostalgia deja a muchos pensando en lo que se viene para el 2030 y ya muchos tienen preguntas sobre dónde se realizará y cuándo empezará.

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El Mundial del 2030, desde ya, se conoce que va a ser histórico por la cantidad de cambios que tendrá y lo significativo que será. Y es que se trata del año en que se cumplen 100 años de historia de esta copa que ha dejado a tantos campeones, ídolos e historias futbolísticas.

El director técnico de la Selección Argentina se mostró desolado tras perder la copa y dijo que tendrá que pensar su continuidad con el equipo | Foto: AFP / PATRICIA DE MELO

¿Por qué el Mundial 2030 se llevará a cabo en 6 sedes?

Al cumplirse estos 100 años, la FIFA ha decidido que se llevará a cabo en seis países de tres continentes distintos: Europa, América y África. Se trata de tres sedes principales: Marruecos, España y Portugal; en las que se jugarán 101 partidos; pero otras tres sedes especiales que, justamente, se eligieron para celebrar el centenario: Uruguay, Paraguay y Argentina; y en las que se llevarán a cabo tres encuentros más.

Debemos recordar que la primera Copa del Mundo se llevó a cabo en Uruguay en el año 1930 y, además, se trata del primer país que ganó este campeonato mundial; es por esto que Montevideo, capital de este país sudamericano, fue la elegida para tener un partido del Mundial 2030, además de la ceremonia de conmemoración del centenario.

En cuanto a Argentina y Paraguay, estos dos países fueron elegidos como sedes especiales porque, el primero, fue el subcampeón de esa primera Copa del Mundo y, el segundo, es el país que alberga la sede de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), la única confederación existente cuando nació la Copa Mundial.

¿Cuándo empieza el Mundial 2030?

Se tiene presupuestado hacer un inicio escalonado de la copa empezando con el sábado 8 y domingo 9 de junio, realizando la ceremonia del centenario y los tres partidos en cada una de las sedes sudamericanas.

La ceremonia y el partido inaugural, que aún no se tiene claro si será en España, Portugal, o Marruecos; se piensa llevar a cabo entre el jueves 13 y el viernes 14 de junio.

Lamine Yamal fue protagonista con su reacción durante la discusión entre argentinos y españoles. (AFP / CHARLY TRIBALLEAU)