¡Histórico! Arquero de Argentina rompió récord durante la final del Mundial 2026

Sin duda, la gran final de la Copa Mundial 2026 dejó grandes momentos para la historia, pues además del triunfo conseguido por la Selección de España, hubo otros que también cobraron protagonismo en los 120 minutos que duró el compromiso entre el hoy campeón del Mundo frente a Argentina.

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¿Cuál fue el récord que rompió el arquero de Argentina en una final del Mundial?

Y es que, a lo largo del encuentro, especialmente en el segundo tiempo, Emiliano Martínez, conocido como 'El Dibu', fue uno de los jugadores en el terreno de juego que se llevó todo el protagonismo, pues en varias oportunidades de gol para el equipo español, él logró evitar que la pelota entrara en el arco.

Dibu Martínez logró récord al ser el arquero con más atajadas en una final del Mundial. | Foto Juan Mabromata / AFP .

Justamente, su destacada participación en el último partido del Mundial 2026, lo llevó a romper un nuevo récord, y es que se consagró como el arquero con más atajadas en una final de la Copa del Mundo.

Y es que no fuero ni dos, ni tres las atajadas que logró hacer el argentino, fueron en total 11 ocasiones en las que demostró su gran nivel como portero evitando que el rival marcara un goles en su contra.

¿Qué récord alcanzó el Dibu Martínez en la final del Mundial 2026?

Sin embargo, aunque se consolidó una vez más como uno de los mejores arqueros del mundo, finalmente llegó el gol para España, quien luego de varias posibilidades de abrir el marcador pudo anotar el gol que lo llevó a quedarse con el título de Campeón del Mundo, un triunfo que llegó 16 años después, luego de haber conquistado la copa en el Mundial de Sudáfrica en el 2010.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez rompió récord durante partido de Argentina VS España. (AFP: JUAN MABROMATA)

Por su parte, la selección albiceleste, intentó hacer lo mejor posible por quedarse con el triunfo y obtener el título de campeón por cuarta vez, derrota que los llevó a mostrarse afectados, en especial a Lionel Messi, quien se despidió del torneo entre lágrimas de tristeza y ovacionado por una hinchada que nunca dejó de alentar y que, en medio de la derrota, agradeció su enorme participación en la competencia.