Messi se pronuncia con lágrimas al despedirse de su último Mundial tras la derrota contra España

Este domingo 19 de julio, se vivió la final de La Copa Mundial FIFA 2026, en donde España derrotó a Argentina, ganando con un gol, contra cero; esto se dio en el segundo tiempo de los 30 minutos extras.

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Este juego fue digno de una final, pues ninguno de los dos equipos la tuvieron fácil porque ambos son muy buenos en el deporte, por eso, era difícil predecir cuál de los dos iba llevarse la copa para su país.

Precisamente, Argentina era el ganador hasta hoy, ya que ellos lograron el triunfo hace cuatro años y esta tarde le dieron la copa al país europeo, quienes, sin duda, su juego fue muy impecable de inicio a fin.

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Por otro lado, Lionel Messi se despide de los Mundiales, ya que esta tarde jugó el último de su carrera y así se despediría de su Selección, en medio de la derrota y de las lágrimas.

¿Qué hizo Messi al ver que no recibieron la Copa Mundial y quedaron de segundos?

Luego de terminarse el partido entre Argentina y España en La Copa Mundial FIFA 2026, Messi se pronunció a través del llanto, pues luego de recibir la medalla como el segundo lugar del torneo, lo que hizo fue llorar.

El llanto de Messi tars su derrota contra España. (AFP/ Shaun Botterill)

Por supuesto, esto generó conmoción entre los argentinos y sus seguidores del goleador, ya que se sabía que esta copa era muy especial para él y toda su trayectoria.

Pero así es el fútbol, en unas se gana y en otras se pierde y esta vez, tuvo que retirarse de esta cancha tras una derrota.

¿Cómo reaccionó la Selección Argentina tras perder el Mundial 2026?

Las redes sociales no perdonan nada y están criticando al equipo argentino, porque para ellos, el equipo no jugó limpio y el resultado se vio, ya que trataban de generar reacciones de parte de los españoles, pero ellos no se dejaron.

La reacción de los argentinos tras la derrota contra España. (AFP/ FRANCK FIFE)

Así mismo, hubo una gran controversia terminándose el partido, porque Leandro Paredes no aceptó el resultado y se discutió con algunos españoles, de hecho, arremetió físicamente en contra de ellos.

Ahí, Scaloni intervino y más personal de sus equipos, porque se estaba escalando el enfrentamiento.