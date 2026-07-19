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La IA reveló quién será el ganador del Mundial 2026, ¿España o Argentina?

La IA predice tras un análisis quién quedará campeón entre España y Argentina en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
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La IA predice resultado entre España y Argentina en el Mundial/AFP: CHARLY TRIBALLEAU

Este domingo 19 de julio se disputará la gran final de la Copa del Mundo entre la Selección de España y la Selección de Argentina, la cual se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

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¿A qué hora se dará la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se dará a partir de las 2 p.m, hora Colombia, donde ambos equipos competirán por el título de ser los mejores del mundo.

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¿Quién ganará el Mundial 2026, según la IA?

De acuerdo con un análisis realizado en internet y redes sociales de la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT el escenario más probable para este encuentro sería un resultado de 2-1, ganando Argentina.

messi ganaria su segundo mundial

"Aunque los modelos estadísticos favorecen ligeramente a España, considero que la experiencia de Argentina en este tipo de partidos puede inclinar la balanza", señaló.

Se destaca las cualidades de ambos equipos, indicando que Argentina viene de una racha ganadora que sabe responder muy bien bajo presión y España es de los equipos más equilibrados y con mejor defensa lo que provocaría un reñido partido.

En cuanto si Lionel Messi quedaría de nuevo campeón, la IA destacó que tras el posible triunfo de Argentina, el reconocido futbolista sin duda alguna levantaría la Copa nuevamente.

"Mi pronóstico es que Lionel Messi levantará su segundo Mundial, cerrando una carrera histórica con otro título mundial junto a la selección argentina. No es una afirmación sobre un resultado conocido ni un hecho confirmado, sino una predicción basada en el análisis del rendimiento reciente de ambos equipos, las estadísticas disponibles y el ambiente reflejado en internet y las redes sociales", aclaró.

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Por ahora, millones de fanáticos están ansiosos al conocer quién será el gran campeón del Mundial 2026.

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