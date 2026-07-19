El curioso plan de Andrea Valdiri luego de confirmar su ruptura; así se mostró

La influenciadora Andrea Valdiri confirmó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda luego de casi tres años de relación.

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¿Por qué terminaron Andrea Valdiri y Juan Daniel Seúlveda?

Si bien ambos revelaron que ya no están juntos, ninguno de los dos dio las razones por las que decidieron tomar caminos separados.

Sin embargo, de acuerdo a lo que los dos han compartido, su separación se dio en los mejores términos, donde cada uno le agradeció al otro por las experiencias vividas.

La famosa expareja se había dejado ver muy feliz hace algunas semanas, por lo que, muchos quedaron bastante asombrados con la noticia.

Luego de su revelación, varios internautas detallaron que aún guardaban la esperanza de que pudiera haber una reconciliación.

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¿Qué plan hizo Andrea Valdiri luego de confirmar su ruptura?

La creadora de contenido se dejó ver en República Dominicana compartiendo escenario junto con la artista La Perversa, donde cautivó con un atractivo atuendo y con sus movimientos de cadera.

La barranquillera se dejó ver luciendo un outfit totalmente de color plateado, con el que logró resaltar sus curvas y lucir una peluca totalmente rubia con ondas, luciendo una imagen nueva.

Según compartió en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, se dejó ver compartiendo con la artista en el camerino para luego subirse a la tarima a uno de sus shows y mostrar todo su talento para el baile.

Las imágenes provocaron diversas reacciones entre los internautas, donde muchos elogiaron su belleza y sus pasos, otros resaltaron que se notaba que ya estaba soltera, mientras que otros no dudaron en criticarla.

Andrea Valdiri confesó lo feliz que está siendo en este país, detallando lo mucho que se parece a la costa de Colombia e indicando lo especiales que han sido con ella.

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Por el momento, Andrea Valdiri continúa en su proceso de duelo de esta separación, cuya relación estuvo un poco alejada de las redes sociales, pues ella no decidió exhibir tantas cosas de su romance como solía hacer con sus anteriores relaciones.