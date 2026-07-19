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¡La copa del Mundial 2026 vale una millonada! Este es su exorbitante precio

La copa del Mundial no está a la venta, pero tiene un estrepitoso precio que en pesos colombianos es impresionante.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Copa Mundial
¡La copa del Mundial 2026 vale una millonada! Este es su exorbitante precio | Foto Juan Mabromata / AFP y Freepik.

En la tarde de este domingo 19 de julio se conocerá el nombre del campeón del Mundial 2026. España y Argentina son las dos selecciones que se disputarán el título.

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A diferencia de otras ediciones del Mundial, llama la atención incorporaciones nuevas. Por ejemplo, el show de medio tiempo, algo que no había ocurrido y del que se tiene previsto que marcará un antes y un después en el entretenimiento y el fútbol, con artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, entre otros.

Asimismo, se dio a conocer que los campeones del Mundial 2026 no solo se llevarán la Copa Mundo, también recibirán un lujoso anillo a su medida. Algo que tampoco había pasado en otros torneos.

Fifa
Ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina | Foto Angela Weiss / AFP.

Tanto Argentina como España esperan cumplir el sueño de sus fanáticos: el de alzar la copa mundial mientras todos los ven. Este trofeo representa no solo el triunfo de una selección, sino que se trata del esfuerzo y la exigencia que hay detrás del deporte del balompié.

Además, la copa tiene un valor impresionante, tanto simbólico como en temas de dinero. Por ello, vale la pena conocer cuánto cuesta el trofeo, el cual tiene un peso de 6,175 kilos y oro.

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¿Cuánto vale la copa del Mundial?

Antes de darse a conocer el valor aproximado de la copa del Mundial, es necesario precisar que se trata de un trofeo que no está a la venta; asimismo, la FIFA lo considera como invaluable, lo que quiere decir que no hay un precio específico.

Sin embargo, lo que sí se hace es una aproximación del posible valor económico que tendría la copa mundial, bajo estándares como su peso y los materiales que la componen. Siendo así, un valor estimado para el trofeo del Mundial es de 250.000 a 300.000 dólares, lo que se traduce entre los 800 y más de 950 millones de pesos colombianos.

Copa Mundo
Así es la Copa Mundo | Foto Molly Darlington / AFP.

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Adicionalmente, si se llegase a subastar, tendría un precio histórico que los expertos consideran que podría llegar a valer hasta 20 millones de dólares, lo que corresponde a la estrepitosa suma de más de 64 mil millones de pesos colombianos.

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