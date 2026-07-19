Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así se mostraron Cristiano y Haaland el día de la final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Erling Haaland aparecieron en sus redes sociales horas antes de la final del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cristiano y haaland
Cristiano y Haaland revelan sus planes en la final del Mundial/AFP: Alex Slitz/TJustin Setterfield

Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Erling Haaland reaparecieron en sus redes sociales el día de la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la aparición de Cristiano Ronaldo tras la final del Mundial 2026?

El jugador de la Selección de Portugal, que quedó por fuera del Mundial luego de haber eliminado en octavos de final contra la Selección de España, había estado ausente de sus redes sociales luego desde su salida.

Sin embargo, previo al partido de la final del Mundial 2026 de la Selección de Argentina contra la Selección de España, sorprendió a sus millones de fanáticos en su cuenta de Instagram con una romántica publicación.

cristiano ronaldo con georgina rodriguez en la final del mundial

En la grabación se dejó ver desde una lujosa piscina disfrutando tiempo junto a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

En el video se muestran grabándose dentro del agua y realizando una puesta en escena al ritmo de "La Mudanza" del cantante Bad Bunny.

En la descripción de la publicación agregó dos emojis de sirenas haciendo alusión a su talento bajo el agua.

Tras su publicación lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos y muchos destacaron lo mucho que querían verlo en la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la aparición de Haaland tras la final del Mundial 2026?

Por su parte, al mismo tiempo, el futbolista Erling Haaland también apareció en sus redes sociales con una selfie muy sonriente, destacando que quizás podría eliminarla más tarde de sus redes sociales.

Miles de fanáticos reaccionaron y le pidieron que no bajara la publicación y aprovecharon para también mencionarle lo mucho que querían verlo con su Selección de Noruega en la gran final de la Copa del Mundo.

erling haaland el dia de la final del mundial

Por ahora, se espera que los futbolista no solo estén disfrutando de sus respectivos estilos de vida y del cariño de sus fanáticos, sino que también se conecten y vean qué equipo se consolidará cómo el mejor del mundo.

Artículos relacionados

Recuerda que, puedes ver la transmisión a través de la pantalla del Canal RCN totalmente gratis y desde cualquier dispositivo móvil con la compañía de los mejores profesionales de fútbol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Lionel Messi, Lamine Yamal Lionel Messi

La inquietante teoría que une a Messi y Lamine Yamal con el número 19: ¿casualidad o destino?

Son varios los sucesos que rodean a Messi y Lamine Yamal, hasta el punto en el que muchos creen en esta hipótesis.

memes de ceremoni clausural mundial 2026 Mundial de fútbol

Los mejores memes de la ceremonia de clausura en el Mundial 2026: ¿quiénes cantaron?

Los memes se tomaron las redes sociales luego del show inicial de la final del Mundial 2026.

Copa Mundial Mundial de fútbol

¡La copa del Mundial 2026 vale una millonada! Este es su exorbitante precio

La copa del Mundial no está a la venta, pero tiene un estrepitoso precio que en pesos colombianos es impresionante.

Lo más superlike

andrea valdiri tras su ruptura Andrea Valdiri

El curioso plan de Andrea Valdiri luego de confirmar su ruptura; así se mostró

La influenciadora Andrea Valdiri se mostró luego de confirmar su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Shakira será una de las artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira

Shakira dejó ver parte de la coreografía que mostrará en la final del Mundial 2026

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica