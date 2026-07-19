Así se mostraron Cristiano y Haaland el día de la final del Mundial 2026

Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Erling Haaland reaparecieron en sus redes sociales el día de la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio tras ruptura con Andrea Valdiri: así se despidió de ella

¿Cómo fue la aparición de Cristiano Ronaldo tras la final del Mundial 2026?

El jugador de la Selección de Portugal, que quedó por fuera del Mundial luego de haber eliminado en octavos de final contra la Selección de España, había estado ausente de sus redes sociales luego desde su salida.

Sin embargo, previo al partido de la final del Mundial 2026 de la Selección de Argentina contra la Selección de España, sorprendió a sus millones de fanáticos en su cuenta de Instagram con una romántica publicación.

En la grabación se dejó ver desde una lujosa piscina disfrutando tiempo junto a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

En el video se muestran grabándose dentro del agua y realizando una puesta en escena al ritmo de "La Mudanza" del cantante Bad Bunny.

En la descripción de la publicación agregó dos emojis de sirenas haciendo alusión a su talento bajo el agua.

Tras su publicación lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos y muchos destacaron lo mucho que querían verlo en la final del Mundial 2026.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

¿Cómo fue la aparición de Haaland tras la final del Mundial 2026?

Por su parte, al mismo tiempo, el futbolista Erling Haaland también apareció en sus redes sociales con una selfie muy sonriente, destacando que quizás podría eliminarla más tarde de sus redes sociales.

Miles de fanáticos reaccionaron y le pidieron que no bajara la publicación y aprovecharon para también mencionarle lo mucho que querían verlo con su Selección de Noruega en la gran final de la Copa del Mundo.

Por ahora, se espera que los futbolista no solo estén disfrutando de sus respectivos estilos de vida y del cariño de sus fanáticos, sino que también se conecten y vean qué equipo se consolidará cómo el mejor del mundo.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio rompió el silencio y reveló que por segunda vez se separó de Jhoan López

Recuerda que, puedes ver la transmisión a través de la pantalla del Canal RCN totalmente gratis y desde cualquier dispositivo móvil con la compañía de los mejores profesionales de fútbol.