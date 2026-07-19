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Pékerman lo anticipó: así vaticinó que Argentina sería campeona del Mundial 2026

El exdirector técnico de la Selección Colombia apareció en un video comentando su anhelo de ver ganar a Argentina el Mundial 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Pékerman
Pékerman lo anticipó: así vaticinó que Argentina sería campeona del Mundial 2026 | Foto Yuri Cortez / AFP.

Argentina se enfrentará contra España por la Copa Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Nueva York Nueva Jersey a las 2:00 p.m. y se podrá ver en el Canal RCN.

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Los expertos han dicho que el partido estará reñido, pues España llega a la final con un solo gol en su contra, mientras que Argentina ha avanzado sorpresivamente.

¿Néstor Pékerman da a Argentina como ganadora del Mundial 2026?

Para este día, las reacciones son relevantes. Es por ello que Néstor Pékerman, exentrenador de la Selección Colombia, fue grabado augurando la victoria para Argentina.

Pékerman
Néstor Pékerman dejó de ser el director técnico de la Selección Colombia en 2018 | Foto Yuri Cortez / AFP.

Pékerman, quien es argentino, apareció en un video compartido por la exfutbolista y ahora analista deportiva antioqueña, Isabella Echeverri.

"El profe Pékerman tiene claro quién va a ganar la final del Mundial", se lee en la descripción del clip.

Efectivamente, el exentrenador de la Selección apareció en pleno estadio internacional diciendo: "Argentina campeón", dando así el triunfo al país que lo vio nacer.

 

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¿Cómo será el partido de la final del Mundial 2026 Argentina vs. España?

Como se hizo mención al principio, a las 2:00 de la tarde de este domingo 19 de julio arranca el partido de la final del Mundial 2026 Argentina vs. España. En esta oportunidad hay novedades como, por ejemplo, el show de medio tiempo con artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy.

Aparte de la copa, los ganadores recibirán un lujoso anillo, accesorio que es nuevo y no se había entregado en anteriores ediciones del torneo de fútbol más importante del mundo.

En cuanto al juego, los especialistas del deporte concuerdan en que España llega como el equipo que ha mostrado un buen trabajo colectivo en el torneo. Ha sido una selección sólida en defensa, dominando la posesión y llamando la atención con jugadores como Lamine Yamal, Rodri y Oyarzabal.

Argentina vs. España
La final del Mundial 2026 será entre España y Argentina | Foto David Ramos / AFP.

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Por el lado de Argentina, es la vigente campeona del mundo y ha demostrado capacidad para competir en partidos difíciles. El equipo de Lionel Scaloni ha superado exigencias, cuenta con la experiencia de Lionel Messi, además del aporte de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En resumen, las probabilidades apuntan a que el encuentro deportivo estará reñido, razón por la que la técnica de juego será determinante.

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