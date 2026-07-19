Todo está preparado para la final del Mundial 2026, en la que España jugará contra Argentina por el importante título futbolístico.

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El argentino Lionel Messi tiene soñando a su fanaticada, pues Argentina es la actual campeona de la Copa Mundo y espera repetir. Muchos de los seguidores de La Pulga han dicho que, si los albicelestes vuelven a ganar, sería una gran "despedida", ya que no se sabe si la estrella del fútbol volverá a estar en un próximo Mundial.

Lionel Messi sigue figurando en el Mundial 2026 | Foto Todd Kirkland / AFP.

Algunos dicen que Lionel Messi no volverá en el Mundial 2030, mientras que otros le apuestan al sí. El desempeño del delantero de 39 años genera expectativa, puesto que hay quienes se retiran de las canchas sobre esta edad.

¿Qué dijo René Higuita acerca de Lionel Messi en un próximo Mundial?

Con Messi pueden suceder excepciones. Por ejemplo, en una reciente charla, el exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, defendió a La Pulga en cuanto a su modo de jugar, pero también incluyendo la posible continuidad del argentino en un próximo Mundial.

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De acuerdo con el exparticipante de MasterChef Celebrity, Messi le está dando un mensaje al mundo y es el de "uno es lo que quiere ser". En efecto, el exarquero y ahora comentarista detalló que pueden hablar lo que sea acerca del argentino, pero se mantiene su reputación.

"Messi es conciencia. Y, entonces, todo el mundo dice: 'el último campeonato del mundo', pero, ¿Messi qué? ¿Qué dice Messi? Messi ha roto con todo... No se le extrañe que esté en el 2030", expresó René Higuita.

René Higuita es exparticipante de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Qué opinó René Higuita previo al partido de la final del Mundial 2026 Argentina vs. España?

Por otro lado, se le preguntó al querido exarquero colombiano acerca de cómo ve el partido de Argentina vs. España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. René contestó que había una gran inclinación por la selección de Francia, pero Argentina y España les han dado una "cach3tada" a todos.

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"Yo digo que, como siempre, los que creen en uno es la mamá. Los argentinos creían en ellos y los españoles creían en ellos... Ahí están, vuelve uno a mirar y dice 'no sabemos de fútbol' y ahí están en la final", finiquitó René Higuita.

El partido de la final del Mundial 2026 España vs. Argentina es este domingo 19 de julio, a partir de las 2:00 p.m. Se puede ver por el Canal RCN.