Este domingo 19 de julio se conocerá al campeón del Mundial 2026. España se enfrentará contra Argentina por la Copa Mundo y, por obvias razones, las opiniones de los expertos importan.

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Cada selección espera no tener ni el más mínimo error en la cancha, ya que se trata de una final en la que el objetivo es ganar por encima de cualquier circunstancia, mientras que dos de las figuras más representativas del encuentro deportivo son Lionel Messi y Lamine Yamal.

¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España? Esto dijo Ronaldo

Los análisis deportivos hacen eco, entre ellos los de exfutbolistas que han ido a mundiales y saben lo que significa una final. Precisamente, el brasileño Ronaldo, considerado como uno de los mejores delanteros de la historia, lanzó su equipo ganador del Mundial 2026.

Sin rodeos, Ronaldo aseguró que la selección ganadora de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será España. De hecho, recalcó que a este equipo le quedará "fácil" obtener el triunfo en el partido que tiene cita en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

"Creo que España gana fácil el partido. Creo que España, realmente, siempre fue... Para mí, siempre fueron Francia y España los favoritos", dijo Ronaldo.

Exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário | Foto Diniz Santos / AFP.

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Inclusive, el exfutbolista brasileño comentó que anteriormente ya había expresado que el campeón del Mundial 2026 estaría entre Francia o España. Ahora, dependiendo de lo que pase en el terreno de juego, se sabrá si las palabras de Ronaldo se convertirán en realidad o no.

Por su parte, los seguidores e internautas reaccionaron a las palabras de Ronaldo. La gran mayoría, demostrándole apoyo al exfutbolista e incluso felicitando a España, pero, como se mencionó, tan solo se trata de una predicción porque en el partido contra Argentina cualquier cosa puede suceder.

La final del Mundial 2026 será entre España y Argentina | Foto David Ramos / AFP.

¿A qué hora se juega la final del Mundial 2026?

Argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Está previsto que la pelota ruede sobre las 2:00 de la tarde, partido que se puede ver en las múltiples pantallas del Canal RCN y Deportes RCN.

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Finalmente, Argentina tiene cuatro Copas del Mundo y España una. Los albicelestes esperan repetir el triunfo de 2022 y La Roja obtener su segundo trofeo.