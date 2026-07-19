A las 2:00 de la tarde de este domingo 19 de julio, los ojos estarán en la final del Mundial 2026 España vs. Argentina.

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Al ser el fútbol un deporte universal, las emociones que genera son muchas. No obstante, pese a que cada quien es libre de expresar lo que siente, sucede que hay palabras que no todos toman de la mejor forma.

Copa del Mundial de la FIFA | Foto Juan Mabromata / AFP.

Precisamente, se viralizó una entrevista que le hicieron a una hincha española previo a la final del Mundial en la que exigió el retiro de las canchas de Lionel Messi.

¿Por qué la hincha española pidió el retiro de Lionel Messi?

En redes sociales abundan contenidos de todo tipo, así que es tendencia el video de la mujer que aseguró que si se le presentara la oportunidad de tener de frente a La Pulga, le diría que es el momento de su retiro para que le dé el paso a los demás. La conversación se dio con el medio argentino deportivo Cadena 3 Deportes.

Lionel Messi es de los futbolistas más importantes del mundo | Foto Luis Robayo / AFP.

La hincha, quien estuvo en el banderazo español, relató que lleva una semana sin dormir, producto de la emoción de la final mundialista. En su visión, los europeos deben ganar y los argentinos perder, pues justificó que los latinos ya ganaron la última vez y deberían ser generosos.

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No obstante, más allá de las anteriores palabras, la polémica se dio en el momento en el que la mujer pidió el retiro de Messi e inclusive lo mandó a golear a su casa.

"Le diría a Messi que se retire ya, porque ya está bien. Ahora que les dé paso a los demás. Que golee, pero en su casa", manifestó.

Al ser Lionel Messi una de las figuras más importantes del mundo, las palabras de la hincha española no pasaron de manera desapercibida; al contrario, produjeron una ola de reacciones y comentarios en defensa de La Pulga. Este es el video viral:

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¿Lionel Messi estará en el próximo Mundial 2030?

No se sabe si Messi seguirá jugando. A sus 39 años, el delantero argentino es de los más comentados y admirados, hasta el punto en el que no se descarta que pueda estar participando en un próximo Mundial; se ha dicho que la decisión sería de él mismo.