El Pibe Valderrama se pronunció sobre la final del Mundial 2026, ¿qué dijo de Messi?

El exfutbolista El Pibe Valderrama habló sobre la final del Mundial 2026, que se disputará entre la Selección de Argentina y la Selección de España.

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¿Qué dijo El Pibe Valderrama sobre la final del Mundial 2026?

El exjugador de la Selección Colombia se pronunció sobre qué espera ver en la final de la gran Copa del Mundo señalando que espera ver un gran partido, donde resaltó que estará bastante reñido, pero recordó que solo en uno de esos equipos está uno de los mejores futbolistas del mundo, haciendo referencia a Lionel Messi.

"Vamos a ver un partido bien jugado. Cuando Argentina lo invitan a jugar, juega porque ya lo demostró y España es un equipo que invita a jugar, es peligrosísimo porque le gusta el balón" "Vamos a dos equipos que juegan bien, pero hay diferencia, el mejor del mundo está en el otro equipo", dijo para Liga Profesional de Fútbol.

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¿Qué dijo El Pibe Valderrama sobre Lionel Messi?

El colombiano también destacó el desempeño que ha tenido Lionel Messi en esta competencia, indicando que el argentino era quien debía merecer el famoso Balón de Oro por todo lo que ha hecho a su edad.

"Por ahí una lista de Balones de Oro en la que Messi no aparecía. Ahora tienen que entregárselo. A la gente que le gusta el fútbol y lo vio jugar ahora, con 39 años y lo que ha hecho, que le den el Balón de Oro de una vez", agregó.



Tras sus declaraciones, miles de internautas reaccionaron al respecto y detallaron lo mucho que coinciden con él.

Otros no tardaron en dar sus respectivas apreciaciones sobre el tema y contradecirlo con algunos argumentos al mostrar su fanatismo por otros deportistas como Haaland o Mbappé, quienes también se destacaron en la Copa del Mundo pese a no haber llegado a la final.

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Recuerda que la final del Mundial 2026 se dará este domingo 19 de julio a las 2 p.m, hora Colombia, cuyo partido puedes ver a través de la pantalla del Canal RCN totalmente gratis.