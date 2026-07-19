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Argentina vs. España partido EN VIVO: horario y dónde ver la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 Argentina vs. España se puede ver EN VIVO en las distintas plataformas del Canal RCN.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Messi, Yamal
Argentina vs. España partido EN VIVO: horario y dónde ver la final del Mundial 2026 | Foto Patricia de Melo Moreira / AFP.

El fútbol se prepara para la gran final del Mundial 2026 Argentina vs. España. Encuentro deportivo que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA en el MetLife Stadium, también conocido como el estadio New York New Jersey.

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El partido promete emociones, especialmente con las actuaciones de Lionel Messi, quien se enfrentará contra el joven Lamine Yamal. Por ello, la transmisión EN VIVO se puede ver desde el Canal RCN, también siguiendo el cubrimiento de Deportes RCN.

¿Dónde ver la final EN VIVO del Mundial 2026?

El partido empieza a las 2:00 p.m., hora Colombia, y son distintas las alternativas para ver a Argentina vs. España en la final del Mundial 2026. La primera de ellas es en el canal oficial de YouTube del Canal RCN desde las 12:30 p.m. con la previa, las formaciones y el partido completo de la gran final de la Copa Mundial 2026. Aquí el enlace:

 

Pero la anterior no es la única opción para ver EN VIVO la final del Mundial 2026, también se puede hacer directamente desde el portal del Canal RCN. Este tiene dos opciones: la señal en vivo y deportes en vivo. Aquí el enlace: https://www.canalrcn.com/co

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¿Cómo ver EN VIVO hoy la final del Mundial 2026?

Otra alternativa para ver EN VIVO Argentina vs. España, final del Mundial 2026, es descargando la app del Canal RCN. Obtener la aplicación es fácil y de forma gratuita en los dispositivos móviles buscando "Canal RCN" en la App Store de iOS o en la Play Store de Android. Asimismo, se puede instalar en smart TV.

Finalmente, si no se puede conectar a través de YouTube, en el portal web o en la app, la final del Mundial 2026 Argentina vs. España también se transmitirá en la señal televisiva EN VIVO del Canal RCN, tanto en los operadores como en los sistemas de televisión comunitaria, al igual que en los operadores y sistemas de televisión pagada, sin dejar de lado la señal pública y gratuita de TDT Colombia.

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En adición, a través de las redes oficiales del Canal RCN y Deportes RCN, Meta (Facebook), Instagram, X (Twitter) y TikTok, estará el cubrimiento completo de la gran final del Mundial 2026 con noticias, fotos, videos y más contenidos.

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