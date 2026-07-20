Jhoan López rompió el silencio tras su ruptura con Cintia Cossio

El influenciador Jhoan López se pronunció luego de que la creadora de contenido Cintia Cossio confirmara su ruptura por segunda ocasión.

Artículos relacionados Lionel Messi El conmovedor gesto de Lamine Yamal con Messi tras la derrota de Argentina: ¿qué hizo?

¿Cintia Cossio y Jhoan López terminaron otra vez?

La famosa pareja protagonizó una viral ruptura en redes sociales, la cual se dio tras una supuesta infidelidad del paisa.

Tiempo después ambos decidieron darse una segunda oportunidad, de la que surgió su segundo bebé; sin embargo, su reconciliación no habría funcionado.

Cintia Cossio confirmó que estaba nuevamente soltera en medio de una transmisión en vivo junto al streamer Mr Stiven, pero no dio detalles al respecto.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio rompió el silencio y reveló que por segunda vez se separó de Jhoan López

¿Qué dijo Jhoan López tras su ruptura con Cintia Cossio?

El influenciador hizo una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, y allí las personas no pararon de interrogaron sobre su separación con Cintia Cossio, a lo que este destacó que no iba a dar decir nada sobre el tema.

"Ella ya hizo unas declaraciones, salió a hablar, hizo par de comentarios y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de lo que ella dice. De mi boca nunca jamás en la vida va a salir algo", comentó.

Detalló que a él no le gusta hablar de esos temas tan personales y que entiende que le pregunten al respecto, pero no dará la información que quieren saber.

"La vida da muchas vueltas es mejor uno mantenerse al margen, ser prudente y esperar cómo se van dando las cosas. Cada ser humano lo maneja de la manera que cree que le puede manejar, no está ni bien ni mal, cada quién y esta es mi forma de manejarlo y es que no es una relación normal, tenemos dos hijos y debemos ser demasiado prudentes", explicó.

Tras sus declaraciones, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que se le nota que guarda la esperanza de que pueden regresar, mientras que otros elogiaron su decisión de no ventilar dicha información al público.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Los mejores memes de la ceremonia de clausura en el Mundial 2026: ¿quiénes cantaron?

Por ahora, se desconocen las razones por las que decidieron terminar su relación por segunda vez, generando todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.